Глава Кремля, мечтавший о величии и стремившийся к мировому поклонению, столкнулся с тем, что вызывает лишь отвращение. Как отмечают обозреватели, диктатор получил осуждение, а также сопротивление войне, которую он развязал.

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Изоляционная удавка затягивается

На этой неделе все активно обсуждали саммит G20. А перед тем – приедет ли на Бали сам Владимир Путин. Одни предполагали, что ему хватит дерзости сделать это. Другие обозреватели отметили, что съезды стран СНГ и других союзников России полностью разрушили веру Путина в свой авторитет.

Путин, в начале вторжения мечтавший о восстановлении славы России, столкнулся только с усилением изоляции. Не удивительно, что он избежал не только саммита G20. Он еще не стремится встречаться со своими коллегами на высшем уровне. У себя на месте, в Кремле.

Страх сковывает Путина

Сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев, цитируемый в издании, объяснил, почему Путин не покидает Кремль. По его мнению, президент России ужасно боится возможных политических маневров против него. Мол, как только он покинет столицу, его власть в стране мгновенно изменится.

Не менее он переживает из-за личной безопасности. Да и во время саммитов диктатор не хотел бы чувствовать себя прокаженным, которого все избегают и даже руку не подают. В частности, на это влияют провалы армии на фронте. Мощь главы Кремля за эти более 9 месяцев превратилась в миф, то есть – старый и уже не смешной анекдот.

С другой стороны, Путин может не хотеть подвести своих партнеров. Речь идет об Индии и Китае. Две страны, с которыми у России еще не успели испортиться отношения. И именно с их руководителями диктатор встречался во время регионального саммита в Узбекистане.

В то же время, следует не забывать, что быть изгнанником для Путина – не что-то новое. Как только Россия оккупировала полуостров Крым, страну-агрессорку исключили из G8, поэтому блок стал "Большой Семеркой".

Что происходит с Путиным в последнее время

Аналитики считают, что Путин даже в России уже утратил свое влияние. Чтобы избежать борьбы за власть, ему придется договариваться. И не с кем-то мифическим, а с Евгением Пригожиным, управляющим ВЧК "Вагнера".

Тем временем в Москву 19 ноября прилетел президент Кубы. Таким образом, изолированный Путин стремился продемонстрировать, что он хоть кому-то интересен. Понятное дело, что не обошлось без любимой для "совка" клоунады. У трапа лидера страны встречал российский военный оркестр. Он исполнил гимны Кубы и России.

Что касается падения ракеты в Польше, то этот момент был чрезвычайно нужен Путину. По мнению политического аналитика и журналиста из США Армена Чибухчана, диктатор ожидал, что после этого НАТО вступит в войну.

К слову, международные обозреватели попытались объяснить, почему Путин публично не комментировал отступление в Херсонской области. По мнению журналистов, это связано с тем, что глава Кремля озвучивает только победы. Что касается плохих новостей, то их в стране озвучивают другие спикеры, чтобы не портить ему репутацию.

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