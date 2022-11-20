Об этом говорится в аналитическом материале ведущего международного агентства.

Важно Диалог продолжают, но надо привлекать Китай, – политик США о договоренностях с окружением Путина

Аналитики подчеркивают, что лидер Кремля, ранее, по слухам, лично руководивший военной кампанией против украинского государства и отдавал приказы генералам на поле боя, на этой неделе, кажется, был сосредоточен на всем, кроме войны.

Где был Путин, когда Россия объявляла об отступлении из Херсона

Когда российское военное руководство объявило, что отводит войска из Херсона, в зале не хватало одного человека – главы России. В то время как министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин объясняли причины отступления перед камерами, Путин посещал неврологическую больницу в Москве, наблюдая, как медик выполняет операцию на мозге.

Позже в тот же день он выступил на другом мероприятии, но не упомянул об отступлении из Херсона – наиболее унизительном уходе его войск из Украины. В последующие дни он публично не комментировал это.

Аналитики выразили убеждение, что молчание российского диктатора связано с тем, что его страна сталкивается с растущими неудачами на протяжении почти 9 месяцев боевых действий. И, похоже, Путин делегировал сообщение плохих новостей другим – это тактика, которую он использовал и во время пандемии коронавируса.

Какое значение для России имело отступление из Херсона

В статье подчеркнули, что Херсон был единственной значимой "победой" для армии России. Враг оккупировал город и большую часть его окрестностей – ключевых ворот на Крымский полуостров – на 255 дней.

Добавим, что в конце сентября Путин заявил об "аннексии" Херсонщины вместе с:

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областями.

Тогда кремлевский диктатор заявил, что люди, которые там живут, "становятся гражданами России навсегда". Но по иронии судьбы и благодаря мощным действиям наших военных чуть больше чем через месяц ВСУ освободили Херсон.

Путин продолжает жить по старой логике: это не война, это "спецоперация", основные решения принимает узкий круг "профессионалов", а президент держится на расстоянии,

– отметила в комментарии политолог Татьяна Станова.

Аналитики добавили, что на этой неделе кремлевский лидер сосредотачивался на чем угодно, кроме войны. В частности, он:

обсудил процедуры банкротства и проблемы автопрома с чиновниками,

пообщался с сибирским губернатором об увеличении инвестиций в его регион,

провел телефонную беседу с некоторыми мировыми лидерами,

встретился с новым главой Российской академии наук.

"Вождь" не способен ошибаться

Независимый политолог Дмитрий Орешкин объяснил молчание главы России тем, что он построил политическую систему, близкую той, которая была в Советском Союзе. В ней лидер или вождь по определению не способен ошибаться.

"Путин и путинская система устроены так, что все поражения переводятся на кого-то другого: на врагов, предателей, удар в спину, глобальную русофобию – на что угодно. Следовательно, если он где-то и потерялся, то, во-первых, это неправда, а во-вторых, это был не он", – объяснил политолог.

Как россияне бежали из Херсона

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. Оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. В то же время он подчеркнул, что отступление россиян может занять несколько недель. Однако произошло все гораздо быстрее.

11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. Херсонцы на центральной площади несколько дней праздновали освобождение города от российской оккупации.

К теме – в России врут об отступлении россиян из Херсона: смотрите видео