Об этом 24 каналу сказал американский политик, лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка Борис Пинкус. Он отметил, что у Си Цзиньпина сейчас много проблем, и он хочет их решать.
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Почему следует вовлекать Китай в диалог
Пинкус рассказал, что есть мнение о том, что американская сторона пытается убедить окружение Путина в том, что глава Кремля должен уйти, а с остающимися можно договориться. Но вопрос в том, при каких условиях.
По его мнению, Байден ясно понимает, что Зеленский никогда ни на сантиметр не пойдет обратно. Главное условие – вывод всех оккупационных войск за границы 1991 года. И большинство американцев, поддерживающих неприкосновенность границ Украины, тоже выступают за это.
Многие факторы говорят о том, что Путин не добьется своего. И его окружение тоже, которое загрязнено кровью украинского народа, тоже должно будет платить за все это рано или поздно,
– заявил американский политик.
По его словам, Путин не случайно уверен в них, потому что имеет на каждого из них компромат, за ними длинный шлейф преступлений как внутри своей страны, так и за ее пределами.
Вот это их удерживает от открытого выступления против Путина. Но, судя по всему, этот диалог продолжается. Но я бы без Китая эти вопросы не решал. Сегодня нужно привлекать Китай,
– сказал Пинкус.
Он напомнил, что глава КНР Си Цзиньпин во время инаугурационной речи неоднократно отметил двуполярность мира, исключив полностью из своего лексикона террориста №1 как одного из столпов современного мирового сообщества. Поэтому нужно проявить талант дипломата и сесть за стол переговоров с китайцами и договориться.
Нужно договариваться с Китаем
Пинкус считает, что Китай должен быть глубже вовлечен в этот процесс, а для этого нужно поторговаться. Ведь Пекин хочет что-нибудь выторговать в США. Конечно, краеугольным камнем стоит вопрос о Тайване.
По его словам, Китай сейчас не в лучшем положении – экономика падает, а планы, которые у него были по росту ВВП на 7,4%, не достигнуты. Более того, они сегодня ниже 4%.
Для этого много причин. В первую очередь, американские санкции, это правда. Второе – результаты пандемии. И третье – это напряженность, существующая между этническими группами в самом Китае,
– объяснил Пинкус.
Он отметил, что у Си Цзиньпина сейчас много проблем, и он хочет их решать. Поэтому США и Китаю следует соревноваться по-хорошему, но этого не будет до тех пор, пока существует террорист №1, пока он не уйдет из Украины и пока не будет привлечен к ответственности.
Поэтому, подчеркнул американский политик, сначала следует решить проблему, связанную с Путиным. США заинтересованы в том, чтобы приоритетом сейчас было – убрать Путина, поскольку он является главной угрозой всему мировому сообществу. Поэтому с Китаем нужно договариваться.
К тому же, добавил Пинкус, с падением путинского режима рухнет как карточный дом вся структура, которую он построил. И тогда начнется развал России, отторжение от нее того или иного региона.
Позиции США и Китая по отношению к России: что известно
- Президент США Джо Байден 14 ноября встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Бали. Случилось это в рамках саммита стран Большой двадцатки.
- Саммит G20 проходил на Бали 15 и 16 ноября. Среди его участников возник консенсус по поводу оговорки против использования ядерного оружия.
- Даже условным "союзникам" России ясно, что Путин переходит все красные линии. Американские издания сообщают, что власти Китая начали критиковать государство-террориста за ядерную риторику.