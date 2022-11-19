Про це 24 каналу сказав американський політик, лідер Республіканської партії по 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус. Він зауважив, що у Сі Цзіньпіна нині багато проблем і він хоче їх вирішувати.

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Чому варто залучати Китай у діалог

Пінкус розповів, що є думка про те, що американська сторона намагається переконати оточення Путіна в тому, що глава Кремля повинен піти, а з тими, хто залишиться, можна домовитися. Але питання в тім, за яких умов.

На його думку, Байден чітко розуміє, що Зеленський ніколи ані на сантиметр не піде назад. Головна умова – виведення всіх окупаційних військ за кордони 1991 року. І більшість американців, які підтримують недоторканність кордонів України, теж виступають за це.

Багато чинників кажуть про те, що Путін не доб'ється свого. І його оточення теж, яке забруднено кров'ю українського народу, теж повинно буде платити за все це рано чи пізно,

– заявив американський політик.

За його словами, Путін не випадково впевнений у них, тому що має на кожного з них компромат, за ними довгий шлейф злочинів як усередині своєї країни, так і за її межами.

Ось це їх втримує від відкритого виступу проти Путіна. Але, судячи з усього, цей діалог триває. Але я б без Китаю ці питання б не вирішував. Сьогодні треба залучати Китай,

– сказав Пінкус.

Він нагадав, що голова КНР Сі Цзіньпін під час інавгураційної промови неодноразово наголосив на двополярності світу, виключивши повністю зі свого лексикону терориста №1 як одного зі стовпів сучасного світової спільноти. Тому зараз потрібно проявити талант дипломата й сісти за стіл переговорів із китайцями та домовитися.

Потрібно домовлятися з Китаєм

Пінкус вважає, що Китай має бути глибше залучений у цей процес, а для цього потрібно поторгуватися. Адже Пекін хоче щось виторгувати у США. Звісно, наріжним каменем стоїть питання Тайваню.

За його словами, Китай зараз не в найкращому становищі – економіка падає, а плани, які у нього були щодо зростання ВВП на 7,4% не досягнуті. Понад те, вони сьогодні нижчі за 4%.

На те багато причин. Насамперед американські санкції, це правда. Друге – результати пандемії. І третє – це напруженість, що існує між етнічними групами в самому Китаї,

– пояснив Пінкус.

Він зауважив, що у Сі Цзіньпіна нині багато проблем і він хоче їх вирішувати. Тому США і Китаю варто змагатися по-хорошому, але цього не буде доти, поки існує терорист №1, поки він не піде з України й поки не буде притягнутий до відповідальності.

Тому, наголосив американський політик, спершу варто вирішити проблему, пов'язану з Путіним. США зацікавлені в тому, щоб пріоритетом зараз було – прибрати Путіна, оскільки він є головною загрозою всій світовій спільноті. Тому з Китаєм треба домовлятися.

До того ж, додав Пінкус, із падінням путінського режиму обвалиться як картковий будинок уся структура, яку він побудував. І тоді почнеться розвал Росії, відторгнення від неї того чи іншого регіону.

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