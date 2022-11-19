Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Раніше повідомлялось про наростання паніки в Росії.

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Позиція Китаю

Фесенко розповів, що Китай і США не збирались ділити Росію. Китай не хоче вв'язуватись у цю війну. Він хоче зберігати нормальну торгівлю з Заходом і США, але в нього протистояння з американцями не лише економічне, а й політичне.

Китай не зацікавлений у програші Росії, але зацікавлений у її ослабленні. Ділити не збираються, бо немає що ділити, це поки шкіра невбитого ведмедя,

– зазначив політолог.

Позиція США

Він продовжив, що американці не налаштовані на розпад Росії. Вони бояться, що тоді ніким не контрольовані, наприклад, Прігожин чи Кадиров можуть застосувати ядерну зброю. Тому вони готові домовлятись з режимом.

"Для них це менше зло, ніж поява Прігожина чи Кадирова й неконтрольоване використання ядерної зброї", – зауважив Фесенко.

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Позиція України

За його словами, Україні треба обговорювати з європейцями й американцями майбутнє Росії, зокрема, й у тих сценаріях, коли там розпочнеться політична криза. У цьому сенсі ми можемо стати важливим, надійним і ефективним партнером для наших союзників, проводячи спецоперації певні навіть на території Росії, щоб уникнути негативних сценаріїв. Такі дії слід готувати й з точки зору координації спецслужб, розвідки, СБУ.

"Україна на майбутнє демонструє такий потужний військовий потенціал, що її вже починають сприймати, як потенційного лідера на пострадянському просторі. Перемога в цій війні відкриє нам світло в подальшому русі в Євросоюз. Крім того, це сприятиме і членству в НАТО, бо НАТО буде тоді вже зацікавлене в нас", – наголосив політолог.

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