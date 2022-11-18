Про це 24 каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Він також зазначив, що тому справді є там тяжкі статті та є певні правоохоронні інституції, які сьогодні не мають ніякого впливу на ситуацію.
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За словами Подоляка, всі розуміють, що якщо, наприклад, вони хочуть ввести дуже потужне покарання для так званих "іноагентів", тобто вони можуть без суду і слідства отримати довічне ув'язнення.
І таким чином, Михайло Подоляк каже – зникають будь-які інституції, які мають показати, що ця країна має відношення до сучасної цивілізації.
В Росії не існує поняття "держава"
"Я не кажу про демократію і свободу слова – цього в Росії з 2000-х років вже не існує і поступово зникало. Але ми сьогодні говоримо про ключові елементи держави як такої. Тобто закон і правоохоронні органи", – каже Подоляк.
Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком: дивіться відео
На його думку, всі бачать, що Росія поступово йде до такого "воєннократії", чи навіть "зекократії".
Це буде не Російська Федерація, а "уркська федерація" – мені видається, що вона видаватиметься саме так. Тому що діятимуть лише "вовчі" закони – закони, які прийняті в колоніях, тюрмах тощо,
– резюмує радник Єрмака.
"Вагнерівці" будують "лінії оборони" на фронті
- Росіяни зводять "лінію Вагнера" у регіонах, що межують з Україною. Так звані захисні споруди почали з'являтися, зокрема, в Бєлгородській та інших областях.
- Крім того, російські найманці з ПВК "Вагнер" зводять оборонну лінію поблизу Лисичанська. Згідно з оприлюдненими знімками з супутника, загарбники вже збудували майже двокілометрове укріплення.
- Водночас так звана "лінія Вагнера" зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.
- Схоже, що в Росії виник розкол, який чітко простежується у діях "кухаря Путіна", який продовжує створювати розбіжності.
- Схоже, що Пригожин критикуючи військове керівництво та рішення Путіна, намагається створити власний авторитет. Він також дуже активний в інфополі, веде телеграм-канал, спілкується з блогерами, дає інтерв'ю.
- В ISW також вважають, що окрема армія, яка діє поруч з офіційною може створити чимало проблем Путіну.