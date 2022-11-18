Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он также отметил, что поэтому действительно там тяжелые статьи и есть определенные правоохранительные институты, которые сегодня не имеют никакого влияния на ситуацию.
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По словам Подоляка, все понимают, что если, например, они хотят ввести очень мощное наказание для так называемых "иноагентов", то есть они могут без суда и следствия получить пожизненное заключение.
И таким образом, Михаил Подоляк говорит – исчезают какие-либо институты, которые должны показать, что эта страна имеет отношение к современной цивилизации.
В России не существует понятия "государство"
"Я не говорю о демократии и свободе слова – этого в России с 2000-х годов уже не существует и постепенно исчезало. Но мы сегодня говорим о ключевых элементах государства как такового. То есть закон и правоохранительные органы", – говорит Подоляк.
Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео
По его мнению, все видят, что Россия постепенно идет к такой "военнократии" или даже "зекократии".
Это будет не Российская Федерация, а "уркская федерация" – мне кажется, что она будет казаться именно такой. Потому что будут действовать только "волчьи" законы – законы, принятые в колониях, тюрьмах и т.д.
– резюмирует советник Ермака.
"Вагнеровцы" строят "линии обороны" на фронте
- Россияне возводят "линию Вагнера" в регионах, граничащих с Украиной. Так называемые защитные постройки начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.
- Кроме того, российские наемники из ЧВК "Вагнер" возводят оборонную линию вблизи Лисичанска. Согласно обнародованным снимкам со спутника, захватчики уже построили почти двухкилометровое укрепление.
- В то же время так называемая "линия Вагнера" совсем не отвечает нарративам о ходе войны, поступающим из Кремля.
- Похоже, что в России возник раскол, четко прослеживающийся в действиях "повара Путина", который продолжает создавать разногласия.
- Похоже, что Пригожин, критикуя военное руководство и решение Путина, пытается создать собственный авторитет. Он тоже очень активен в инфополе, ведет телеграм-канал, общается с блогерами, дает интервью.
- В ISW также считают, что отдельная армия, действующая наряду с официальной, может создать немало проблем Путину.