Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он также отметил, что поэтому действительно там тяжелые статьи и есть определенные правоохранительные институты, которые сегодня не имеют никакого влияния на ситуацию.

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По словам Подоляка, все понимают, что если, например, они хотят ввести очень мощное наказание для так называемых "иноагентов", то есть они могут без суда и следствия получить пожизненное заключение.

И таким образом, Михаил Подоляк говорит – исчезают какие-либо институты, которые должны показать, что эта страна имеет отношение к современной цивилизации.

В России не существует понятия "государство"

"Я не говорю о демократии и свободе слова – этого в России с 2000-х годов уже не существует и постепенно исчезало. Но мы сегодня говорим о ключевых элементах государства как такового. То есть закон и правоохранительные органы", – говорит Подоляк.

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По его мнению, все видят, что Россия постепенно идет к такой "военнократии" или даже "зекократии".

Это будет не Российская Федерация, а "уркская федерация" – мне кажется, что она будет казаться именно такой. Потому что будут действовать только "волчьи" законы – законы, принятые в колониях, тюрьмах и т.д.

– резюмирует советник Ермака.

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