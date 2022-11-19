Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Ранее сообщалось о нарастании паники в России.

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Позиция Китая

Фесенко рассказал, что Китай и США не собирались делить Россию. Китай не хочет ввязываться в эту войну. Он хочет сохранять нормальную торговлю с Западом и США, но у него противостояние с американцами не только экономическое, но и политическое.

Китай не заинтересован в проигрыше России, но заинтересован в ее ослаблении. Делить не собираются, потому что нечего делить, это пока кожа неубитого медведя,

– отметил политолог.

Позиция США

Он продолжил, что американцы не настроены на распад России. Они боятся, что тогда никем не контролируемые, например Пригожин или Кадыров могут применить ядерное оружие. Потому они готовы договариваться с режимом.

"Для них это меньшее зло, чем появление Пригожина или Кадырова и неконтролируемое использование ядерного оружия", - отметил Фесенко.

Фесенко рассказал, в чем действительно заинтересованы США и Китай: смотрите видео

Позиция Украины

По его словам, Украине нужно обсуждать с европейцами и американцами будущее России, в том числе и в тех сценариях, когда там начнется политический кризис. В этом смысле мы можем стать важным, надежным и эффективным партнером для наших союзников, проводя спецоперации определенные даже на территории России во избежание негативных сценариев. Такие действия следует готовить и с точки зрения координации спецслужб, разведки, СБУ.

"Украина на будущее демонстрирует такой мощный военный потенциал, который уже начинают воспринимать как потенциального лидера на постсоветском пространстве. Победа в этой войне откроет нам свет в дальнейшем движении в Евросоюз. Кроме того, это будет способствовать и членству в НАТО, потому что НАТО будет тогда уже заинтересованы в нас", – подчеркнул политолог.

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