Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что царя в России уже не существует.
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В Москве и Санкт-Петербурге закрасили все символы войны
Шейтельман отметил, что буквально 16 ноября в Москве и Санкт-Петербурге закрасили все надписи на стенах, которые были за войну. Там были буквы Z, военные стенописи и т.д. Это были официальные разрешенные рисунки, эдакий официоз, их не хулиганы на стенах рисовали.
Это все закрасили, к тому же в один день, и именно в Москве и Санкт-Петербурге,
– отметил политтехнолог.
Шейтельман о том, что в Москве и Санкт-Петербурге закрасили рисунки в поддержку войны: смотрите видео
Указ от администрации президента
Он продолжил, что такое распоряжение и в мэрию Москвы, и в мэрию Санкт-Петербурга могла отдать только администрация президента России. Она могла преследовать две цели:
- Сделать войну менее популярной.
- На основе проведенных подлинных социологических исследований русского народа понять, что тема войны ныне настолько не популярна, что лучше ее убрать из повестки дня.
"Убрать от населения, не раздражать его", – подчеркнул Шейтельман.
Новости России: последние события
- Пресссекретарь Владимира Путина признался, что Россия обстреливает энергетическую систему Украины, чтобы склонить Киев к диалогу . Это говорит о том, что Кремль очень хочет переговоров с Украиной.
- Владимир Зеленский выступил перед участниками Международного форума безопасности в Галифаксе. Президент Украины рассказал, чего стремится Россия .
- Россия будет тратить в 2023 году на военные нужды на 40% больше, чем в нынешнем году. Кремль пытается одалживать деньги , пока ситуация на рынке относительно благоприятна.