В актуальном отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 миллиардов рублей (13,6 миллиарда долларов).

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Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.

Это задекларированные расходы

Британские разведчики отметили, что задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию в следующем году,

– сообщили в Минобороны Великобритании.

Обратите внимание! Самое современное оружие России зависит от импортных деталей, а сама страна-агрессорка из-за санкций больше не может производить и обслуживать вооружение, критически важное для войны.

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Что сейчас происходит с экономикой России

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу рассказал о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:

ВВП упал с 5,5% до 9%;

объем торговли товарами и услугами упал на 30 – 35%;

экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;

из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;

уровень инфляции достигает 22%;

нет возможности импортировать технологии и компоненты;

стремительно сократилось производство;

обесценился рынок капитала.

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