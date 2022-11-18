Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал Алексей Арестович, передает 24 канал \. Советник ОП подчеркнул, что вскоре путинский режим ожидает крах.

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Когда наступит крах путинского режима

Арестович прогнозирует, что уже в феврале-марте российская армия может не выдержать. Он подчеркнул, что сначала Россия имела целью победу в войне, однако сейчас у нее другая цель – не проиграть.

Эти придурки, не умеющие воевать, по-прежнему будут доводить российскую армию до состояния полного нестояния и российское общество. И однажды узелок развяжется и позвоночник сломается. Будет это февраль-март, скорее всего, – по моим ощущениям, определенным размышлениям, темпам и оценкам и так далее,

– заявил Арестович.

Также Арестович прогнозирует, что режим российского диктатора Владимира Путина также ожидает конец. По его словам, "падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает всю ту работу, которую не хочет делать Запад, и которую так тяжело и скучно делаем мы".

Украинский политик отмечает, что "путинский режим не может существовать в том виде, в котором существует, после того, что он совершил – с самой Россией".

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