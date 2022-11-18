Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів Олексій Арестович, передає 24 канал. Радник ОП наголосив, що незабаром на путінський режим очікує крах.

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Коли настане крах путінському режиму

Арестович прогнозує, що вже в лютому – березні російська армія може не витримати. Він наголосив, що спершу Росія мала на меті перемогу у війні, однак зараз у неї інша ціль – не програти.

Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше, доводитимуть російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв'яжеться і хребет зламається. Буде це лютий – березень, скоріш за все, – за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками і так далі,

– заявив Арестович.

Також Арестович прогнозує, що на режим російського диктатора Владіміра Путіна також очікує кінець. За його словами, "падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми".

Український політик наголошує на тому, що "путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому існує, після того, що він скоїв – з самою Росією".

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