Відповідну інформацію заявив рупор Кремля Дмітрій Пєсков 17 листопада. Він коментував також і публічні перемовини, про які напередодні 16 листопада говорив Володимир Зеленський.

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Як у Росії відреагували на масовану атаку по Україні

Пєсков цинічно сказав російським ЗМІ, що нібито Росія не атакувала об'єкти критичної інфраструктури, через що мирні українці сидять без світла, тепла та гарячої води.

Мовиться про ті об'єкти інфраструктури, які прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України та українського режиму,

– цинічно збрехав Пєсков.

Рупор російського диктатора Владіміра Путіна цинічно хотів обманути світ, заявивши, що тепла та світла в Україні немає через "наслідки дій київської влади, яка не бажає вирішувати проблему та відмовляється від переговорів".

Проте насправді у Путіна знову цинічно брешуть, змішавши тему перемовин, на якій постійно спекулюють росіяни, та атаки по критичній інфраструктурі України.

Хоча насправді ворог на будь-які адекватні заклики України та світу відповідає однаково – ракетними ударами по мирних будинках, по електростанціях.

Ба більше, 17 листопада Денис Шмигаль заявив, що росіяни цинічно атакували газовидобуток та наші підприємства у Дніпрі.

Чому та як бреше Росія

Російські окупанти постійно програють на фронті. Єдиний обласний центр, який вони захопили з 24 лютого – Херсон. Проте і з нього втекли, не витримавши наступу ЗСУ.

Саме тому Росія намагається хоч якось завдати удару по Україні, знищуючи нормальне життя українців та намагаючись зламати їхню волю.

Проте наша держава та самі українці нездоланні – вони сидять добами без світла, в підвалах та під обстрілами. Попри все, нагадують ворогу, що краще будуть без світла, води, тепла і їжі, проте без Росії.

Спекуляції росіян довкола перемовин

Володимир Зеленський 15 листопада понад 18 хвилин виступав на саміті "Великої двадцятки" або "дев'ятнадцятки", як сам зауважив (адже не враховує Росію). Там президент України назвав пропозиції Києва щодо миру, які включали:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового

порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

У той же день Кремль відповів на них наймасованішою ракетною атакою по Україні. Ворог випустив до 100 ракет та ще дрони-камікадзе.

На щастя, останні збили всі, а от щодо ракет, то ППО ліквідувала 73. Решта влучили по об'єктах критичної інфраструктури в 12 областях України. Внаслідок цього без світла ввечері 15 листопада залишилось орієнтовно 10 мільйонів українців.

На жаль, внаслідок цього дві людини загинули на території Польщі, також дві жертви та поранені є на Київщині.

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Ввечері 16 листопада Володимир Зеленський заявив, що:

Україна публічно запропонувала формулу миру, адже війну Росія веде також публічно;

можна провести перемовини, якщо існує таке бажання;

однак не за лаштунками.

Натомість Росія цинічно та безглуздо каже, що нібито їм "важко" уявити такі перемовини. За словами Пєскова, таких переговорів нібито "не буває".

А й поготів публічні переговори такою мірою. Але однозначно одне – українська сторона не хоче жодних переговорів. Спеціальна військова операція триває, і її мети має бути досягнуто,

– безглуздо заявив Пєсков.

Варто зауважити, що Росія знову спотворює інформацію та намагається хоч якось пояснити свій терор. Однак вже ввесь світ бачить жорстокість, цинізм та небажання Росії завершувати війну.

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