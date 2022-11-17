Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що це вкрай позитивний меседж, який не може не змусити задуматися росіян щодо завдань та ефективності їх виконання.

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За словами Арестовича, після обстрілу, який був 15 листопада, Столтенберг дуже чітко сказав, що пріоритетна ціль НАТО – посилення української системи ППО.

Це потрібно також, аби не було нових прецедентів із залітанням будь-яких ракет на територію Польщі та інших країн Альянсу.

Детальніше про ефективність української ППО: дивіться відео

Арестович зазначає, що нам потрібні NASAMS, бо у роботі з цими системами менше шансів втратити керування, аніж працюючи із старезними С-300.

Я взагалі здивований, що С-300 літають впринципі, ми звісно доглядаємо за ними і стараємось, але це така собі історія,

– каже Олексій Арестович.

Коротко про масований ракетний удар по Україні 15 листопада