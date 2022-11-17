Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что это очень положительный месседж, который не может не заставить задуматься россиян о задачах и эффективности их выполнения.
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По словам Арестовича, после обстрела, который был 15 ноября, Столтенберг очень четко сказал, что приоритетной целью НАТО является усиление украинской системы ПВО.
Это необходимо также, чтобы не было новых прецедентов с залетанием каких-либо ракет на территорию Польши и других стран Альянса.
Подробнее об эффективности украинского ПВО: смотрите видео
Арестович отмечает, что нам нужны NASAMS, потому что в работе с этими системами меньше шансов потерять управление, чем работая со старыми С-300.
Я вообще удивлен, что С-300 летают в принципе, мы конечно следим за ними и стараемся, но это такая себе история,
– говорит Алексей Арестович.
Коротко о массированном ракетном ударе по Украине 15 ноября
- 15 ноября польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты. Предварительно известно о по меньшей мере 2 погибших.
- Как сообщают пропагандистские СМИ, в минобороны России заявили, что "это открытая провокация". Оккупанты подчеркивают, что "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было".
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.
- 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. По данным СМИ, такого мнения и президент США Джо Байден. При этом генсек НАТО подчеркнул, что Украина не виновата в случившемся. Вина за гибель 2 людей лежит в России.
- Президент Польша и Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Мол, доказательств того, что снаряд запустили россияне – нет. Кроме того, по его словам, признаки нападения на Польшу не зафиксировали.