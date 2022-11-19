Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що царя в Росії вже не існує.

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У Москві й Санкт-Петербурзі замалювали всі символи війни

Шейтельман зазначив, що буквально 16 листопада в Москві та Санкт-Петербурзі зафарбували всі написи на стінах, які були за війну. Там були літери Z, військові стінописи тощо. Це були офіційні дозволені малюнки, такий собі офіціоз, їх не хулігани на стінах малювали.

Це все зафарбували, до того ж в один день, і саме в Москві та Санкт-Петербурзі,

– зауважив політтехнолог.

Шейтельман про те, що в Москві та Санкт-Петербурзі зафарбували малюнки на підтримку війни: дивіться відео

Указ від адміністрації президента

Він продовжив, що таке розпорядження і в мерію Москви, і в мерію Санкт-Петербурга могла віддати лише адміністрація президента Росії. Вона могла переслідувати дві мети:

Зробити війну менш популярною.

На основі проведених справжніх соціологічних досліджень російського народу зрозуміти, що тема війни нині настільки не популярна, що краще її прибрати з порядку денного.

"Прибрати від населення, не дратувати його", – наголосив Шейтельман.

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