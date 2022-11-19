Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, обстріли інфраструктури – це не єдиний метод, яким Москва хоче змусити Україну сісти за стіл переговорів.

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Захід хоче, щоб війна в Україні закінчилася швидше

Також Росія передає сигнали через країни Заходу, а ті транслюють думки про переговори Україні. Ступак зазначив, що це не означає, що західні союзники відмовляться підтримувати Київ.

Вони дійсно з нами до кінця. Однак нашим західним друзям хотілося б, щоб ця війна закінчилася швидше. Адже вони прагматично рахують, скільки грошей дають Україні щомісяця, скільки техніки, скільки докладають дипломатичних зусиль,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, у західних країнах відкладають багато внутрішніх проблем, натомість займаються питаннями України. Тому країни Заходу не проти, аби Київ погодився на переговори з Росією.

Чому росіяни активно прагнуть переговорів

Росія ж активно домагається початку переговорного процесу. Це пов'язано з тим, що окупантам дуже потрібна пауза у війні.

"Важко сказати, про який саме термін йдеться – тиждень, місяць чи рік. Або окупантам просто потрібен процес заради процесу, під час якого вони зможуть до чогось підготуватися. Але ця передишка їм дуже необхідна", – зазначив Ступак.

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Експерт Українського інституту майбутнього додав, що росіянам чомусь здається, що Україна обов'язково сяде за стіл перемовин. Кремль намагається передавати прохання про переговори через Туреччину та країни Заходу.

Однак росіянам не можна довіряти, вони це вже не раз довели. І сідати за стіл переговорів з ними не можна. Треба їх дотискати, оскільки будь-які перемовини – це просто затягування часу,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Чому Україна не може піти на переговори з Росією

Він зазначив, що в ситуації, що склалася, Україна не може погодитися на переговори з державою-агресоркою.

Це буде великою бідою для України, якщо ми зараз сядемо за стіл переговорів. Ми програємо просто капітально. Адже після звільнення Херсона в України таке піднесення, такий драйв,

– наголосив Ступак.

Він додав, що кадри того, як херсонці зустрічали ЗСУ, облетіли весь світ. Завдяки щирій реакції жителів міста навіть американцям та європейцям стало зрозуміло, хто – захисник Херсона, а хто був окупантом.

"Не можна втрачати той запал, який у нас зараз є. Це вікно можливостей, коли ми можемо вигнати росіян по степах України", – сказав Ступак.

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Росія хоче переговорів з Україною: коротко