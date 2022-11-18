Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія справді певним чином домагається переговорів.

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Навіщо Путіну переговори з Україною

Однак російському диктатору потрібні не самі переговори, а перемога.

Для Путіна перемогою буде, якщо Україна погодиться заморозити конфлікт на лінії, яка є зараз, нехай навіть без визнання цих земель російськими,

– сказав Шейтельман.

Тоді очільник Кремля зможе розповідати у Росії про те, що, мовляв, усе згідно з планом: російська армія захопила чудові землі, тепер у Росії є сухопутний коридор в Крим та інші пропагандистські речі. Водночас Путін отримає певну паузу і зможе відновлювати армію, збирати ракети, вимагати зняття санкцій з Росії.

"Недарма Дмітрій Пєсков обмовився, що росіяни атакують інфраструктуру, щоб Україна погодилася на переговори. Тобто фактично погодилася на поразку, на капітуляцію", – зауважив політтехнолог.

Чому Україна пропонує публічний формат перемовин

Президент України Володимир Зеленський запропонував Владіміру Путіну формат публічних переговорів. Як зазначив Шейтельман, така пропозиція базується на тому, що переговори з Москвою сам на сам неможливі.

Адже Україна наголошуватиме на своїх вимогах, водночас Росія продовжить висувати божевільні тези на кшталт демілітаризації.

Під час публічних переговорів ти повинен обґрунтувати свої вимоги. Під час зустрічі двох делегацій можна сказати: "Я так хочу, тому що я захопив ці землі". А коли ти ведеш публічні дебати, ти повинен на щось посилатися,

– пояснив Шейтельман.

Він розповів, що представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у листопаді запропонувала реформу Радбезу ООН. Один із пунктів реформи стосувався права вето.

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"Пропозиція стосувалася того, аби право вето не було безумовним. А щоб та сторона, яка його наклала, обґрунтувала законність свого рішення. Так само це працює і на публічних переговорах", – зазначив політтехнолог.

Чи готовий Київ до публічних переговорів

Він додав, що Україна публічно може повністю пояснити свою позицію. Зокрема, Київ може послатися на:

Статут ООН.

Міжнародно визнані кордони України.

Будапештський меморандум

Резолюцію ООН про виплати Росією репарацій.

А от Росії під час публічних переговорів нема про що говорити, адже її дії порушують усі міжнародні закони. Шейтельман додав, що Путін не погодиться на публічні перемовини, адже тоді "весь світ почує історичну маячню старого чоловіка".

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