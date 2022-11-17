Пєсков заявив, що таких переговорів начебто не буває. Вочевидь, це певні особливості життя на болотах. Заяву путінського посіпаки поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Важко собі уявити взагалі публічні переговори. Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі,

– заявив Пєсков.

Він наголосив, що цілі "спєцоперации" мають бути досягнуті. Однак єдина ціль, яку Кремлю вдається досягнути – продаж Лад за похоронні гроші. Станом на 17 листопада кількість ліквідованих в Україні окупантів становить вже 83 110.

Заява Зеленського про "прямі переговори"

Український лідер 16 листопада провів масштабну пресконференцію. Там президент говорив про найактуальніші події цих днів. Окрім того, Зеленський зауважив, що отримував сигнали від лідерів держав, що Владімір Путін хоче переговорів. Водночас напряму жодних пропозицій не було.

Український лідер наголосив: жодних переговорів "за лаштунками" не буде. Україна публічно запропонувала формулу, адже війну Росія веде також публічно.

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