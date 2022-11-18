Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. На його думку, якщо Путін колись прийде на переговори, йому доведеться брехати. Але він це може робити лише зі своїми підлеглими, бо ніхто йому не заперечує.

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Путін ніколи не погодиться на публічні переговори

Яковина вважає, коли Путін буде розмовляти з людьми, які йому не підкоряються, його брехня не буде "канати". Якщо це стане очевидним, його авторитет у світі і в Росії впаде "нижче плінтуса". Саме тому Путін ніколи в житті не погодиться на публічні переговори.

Жодних переговорів – публічних чи непублічних – з Путіним бути не може. Це моє глибоке переконання і я від нього не відмовлявся з 2014 року. Я вже тоді говорив, що Мінські угоди ніколи не будуть "працювати",

– наголосив журналіст.

Україні потрібно домагатися, щоб пішов Путін

На його думку, з Російською Федерацією треба домовлятися тільки тоді, коли там зміниться керівництво. Допоки говорити там немає з ким, адже не існує суб'єкта для переговорів, поки при владі Путін.

"У нього є одна єдина ціль – знищення України, тому або Путін піде, або – Україна. Наша задача – не допустити другого, тому Україні потрібно домагатися, щоб пішов Путін", – зазначив Яковина.

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