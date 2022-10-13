Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, Медведєв зобов'язаний говорити все те, що хоче сказати Путін, але не може.

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Яка місія Захарової

Яковина зазначив, що заяви речниці російського МЗС Марії Захарової складно сприймати в будь-якому ключі, крім гумористичного.

Я люблю називати Марію Захарову пресалкаше МЗС Російської Федерації, тому що вона і вигляд має, і поводиться відповідно. Є купа фото, де вона з великим помітним задоволенням п'є водяру. Людина цілком певного складу, скажімо так,

– сказав російський опозиційний журналіст.

За його словами, Захарова весь час намагається жартувати, але дотепи у неї тупуваті, через що стає ніяково й незручно. Загалом, коли бачиш її виступи, – відчуваєш іспанський сором.

Водночас, зауважив Яковина, насправді Путіну це дуже подобається. Чим більш грубі заяви робить Захарова, тим більше він її хвалить. Тому що глава Кремля вважає, що саме так і треба говорити із зовнішнім світом, щоб тебе поважали.

Яку роль виконує Медведєв

Яковина заявив, що Медведєв виконує дуже важливу функцію. Він є п'яним ротом Владіміра Путіна. Адже навіть є приказка – що в тверезого на умі, то у п'яного на язиці.

Те, що у тверезого Владіміра Путіна на умі, все те ж саме в ефір місту, світу транслює колишній президент, нинішній заступник секретаря Ради безпеки Дмітрій Медведєв,

– зазначив він.

Адже, пояснив журналіст, Медведєву не просто дозволено, він повинен говорити все те, що хоче сказати Путін, але не може.

Тому що йому ніби як не личить мати вигляд алкаша, якогось діда у плацкартному вагоні, який "жене" на все людство, говорить про різні теорії змови і матом лає якихось американських сенаторів,

– зауважив Яковина.

На його думку, це Медведєву відплата за те, що він був лібералом, тягнувся до Заходу та до технологій, заявляв, що свобода краща, ніж несвобода. І з нього спеціально зробили таке собі посміховисько КДБшники, які правлять Росією.

Медведєв у всій цій історії нагадує такого, як був у "Грі престолів" персонаж "Смердючка", якого закатували. Він ходив і був слухняним рабом свого дуже неприємного господаря. Зараз Медведєв точно такий же "Смердючка",

– сказав журналіст.

Він нагадав, що цей "Смердючка" у фільмі зрештою збунтувався та вбив якогось злодія.

Не знаю, чи варто чекати того, що Медведєв збунтується і приріже Владіміра Путіна, але я б насправді не здивувався, тому що Росія країна дуже літературо-центрична – там різні літературні сюжети постійно відбуваються в реальному житті,

– зазначив Яковина.

Тому, додав він, не можна виключати того, що Медведєв, коли протверезіє і з нього спаде пелена, може піти полювати на Путіна.

Яковина пояснив, яку роль виконують посіпаки Путіна Медведєв і Захарова: дивіться відео

Чому Кива робить дивні заяви

Яковина також вважає, що чудернацькі заяви Іллі Киви пояснюються його тупістю. Він не є лиходієм, який реалізує якийсь страшний план.

Кива реально тупий,

– сказав журналіст.

Тобто, зауважив російський опозиційний журналіст, немає жодного складного логічного пояснення. У питанні з Кивою все досить просто.

Що відомо про заяви Медведєва і Захарової