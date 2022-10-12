Чому Путін визнав свої злочини

Раніше російське керівництво та пропагандисти запевняли, що вони завдають ударів лише по військових об'єктах та базах українських "фашистів і націоналістів". Своєю заявою після десятків ракетних ударів Путін фактично визнав свої воєнні злочини. Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, така зміна риторики має кілька причин. Насамперед цим президент Росії показав, що вони шоковані тим, як українці по-справжньому виявилися патріотами та націоналістами, які дуже люблять свою країну. А тому, аби перемогти чи провести так звану "денацифікацію" України, потрібно знищити, вбити майже усіх громадян України.

А от щодо того, хто фашисти, то, якщо брати юридичний термін і дефініцію "фашизм", Російська Федерація у її нинішньому вигляді абсолютно чітко вписується у цю концепцію. Це друге,

– підкреслив Подоляк.

По-третє, за його словами, вірити Путіну і слухати його виправдання – це нонсенс, адже він завжди бреше. Це, звичайно, було зрозуміло і тоді, коли він повторював про удари лише по військовій інфраструктурі. Так, це було спрямовано виключно на західних партнерів України, які перший час дійсно слухали брехню Путіна та дійсно думали, що Росія може грати за правилами ведення війни. Але дуже швидко стало зрозуміло, що країна-агресорка таки б'є по мирних українцях та цивільній інфраструктурі.

Росіяни досі не можуть зрозуміти українців

Але ключове, чому росіяни почали відверто визнавати такі атаки, це те, що вже зрозуміло, що якщо Росія програє, її воєнні злочини задокументовані, а тому немає сенсу їх маскувати.

"Вони сьогодні хочуть хоча б залякати нас, тобто кажуть: "Бачите, ми будемо бити по центрах міст, будемо бити по цивільному населенню, будемо бити по критичних об'єктах інфраструктури і таке інше", – вважає Подоляк.

Вони ж не знають українців, взагалі нас не розуміють, думають, що це має нас налякати й ми маємо сказати: "Ну все, ми здаємося. Ви різали наших дітей, а тепер сказали нам, що будете бити по цивільній інфраструктурі, начебто ви цього не робили раніше, і ми цього пана Путіна злякались", – підкреслив він.

Але ж Україна та її народ так діяти не буде. Як стверджує Подоляк, ми будемо йти до правильного фіналу – до перемоги, унаслідок якої зло, тобто росіяни, будуть покарані. Саме тому Україна пояснює партнерам, що ця війна – це вже не просто питання територій, а питання екзистенції.

"Ми маємо захистити право людей на життя – ключове право. І сьогодні ми маємо довести цю війну до правильної фіналізації, ми це зробимо", – наголосив він.

Відтак, своїми заявами Путін не лякає нас, а просто фіксує свої воєнні злочини, документує їх в прямому ефірі та визнає себе автором, ініціатором ударів по цивільній інфраструктурі. Це говорить про те, що російський диктатор:

або вважає, що до кінця війни він може фізично "недоіснувати", а тому йому байдуже на свою особисту репутацію,

або переконаний, що в нього ще є певний ресурс для того, щоб все ж таки зламати Україну, у чому він точно помиляється.

Російські фейки – на рівні першого класу

На те, що росіяни зовсім не розуміють українців, вказують і безглузді фейки, які вони не втомлюються вигадувати і розповсюджувати. Наприклад, про те, що обурені ракетними обстрілами українці вимагають негайної відставки головнокомандувача Залужного, або те, що керівництво України все втекло з Києва.

"Вони запускають такі примітивні фейки, що я навіть дивуюсь, як їм платять гроші за все це. Це креатив рівня якогось першого, другого, третього класу загальноосвітньої школи", – підмітив Подоляк.

Він наголосив, що при тому, що росіяни мають велику кількість зброї, атакують та руйнують українську інфраструктуру, вбивають людей, вони не можуть вигадати навіть обґрунтування цих дій.

Вони абсолютно примітивні, вони абсолютно дикі, вони досі абсолютно не розуміють Україну і не розуміють, чому вони мають програти цю війну. Вони щиро дивляться широко відкритими очима на нас після семи місяців війни, і кажуть: "А як це взагалі можливо?",

– підкреслив радник голови ОП.

Натомість Україна не просто стоїть, а й принижує росіян і витісняє їх зі своєї території. Наша країна абсолютно точно не буде панікувати і не буде здаватися.

Михайло Подоляк про визнання Путіним свої воєнних злочинів: дивіться відео

Що сказав Путін після масованих ракетних ударів по Україні

Російський президент-терорист прокоментував найбільшу ракетну атаку України з початку повномасштабної війни того ж дня – 10 жовтня. Під час засідання Радбезу Росії він заявив, що цей удар став відповіддю на "теракти по території Росії". За його словами, "Україна намагалася підірвати "Турецький потік", а СБУ вже здійснила 3 теракти щодо Курської АЕС".

Путін визнав, що Росія атакувала Україну високоточною зброєю великої дальності, тобто добре знала, куди цілила – "по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України".