Відповідну інформацію повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. У документі мовиться, що він зник 1 березня.

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Україна оголосила в розшук Медведєва та Захарову

Служба безпеки України оголосила в розшук Дмітрія Медведєва як особу, яка переховується від слідства. Йому вже навіть обрали запобіжний захід тримання під вартою. Станом на 10 жовтня посіпака Владіміра Путіна перебуває на посаді заступника голови Ради Безпеки Росії.

Окрім того, розшукують також одіозну Марію Захарову, яка в Росії є офіційною представницею МЗС.

Варто пригадати, що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що Росія нестиме відповідальність за всі злочини проти України та нашого народу. Ба більше, навіть президент США Джо Байден заявляв, що Росія – агресор, і світ повинен та притягне її до відповідальності.

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