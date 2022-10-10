Соответствующую информацию сообщили в Министерстве внутренних дел. В документе говорится, что он исчез 1 марта.

Заметьте Лукашенко и Путин создали совместное войско: в МВД оценили вероятность нападения из Беларуси

Украина объявила в розыск Медведева и Захарову

Служба безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева как лицо, скрывающееся от следствия. Ему уже избрали меру пресечения содержание под стражей. По состоянию на 10 октября прихвостень Владимира Путина находится в должности заместителя председателя Совета Безопасности России.

Кроме того, разыскивают также одиозную Марию Захарову, которая в России является официальным представителем МИД.

Стоит вспомнить, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивали, что Россия будет нести ответственность за все преступления против Украины и нашего народа. Более того, даже президент США Джо Байден заявлял, что Россия – агрессор, и мир должен и привлечет ее к ответственности.

Смотрите также – в Кремле настоящая истерика из-за заявления Зеленского: видео