Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия действительно определенным образом добивается переговоров.
Читайте также Украине нужно добиваться ухода Путина от власти, – Яковина о переговорах с Россией
Зачем Путину переговоры с Украиной
Однако российскому диктатору нужны не сами переговоры, а победа.
Для Путина победой будет, если Украина согласится заморозить конфликт на нынешней линии, пусть даже без признания этих земель российскими,
– сказал Шейтельман.
Тогда глава Кремля сможет рассказывать в России о том, что все согласно плану: российская армия захватила замечательные земли, теперь у России есть сухопутный коридор в Крым и другие пропагандистские вещи. В то же время, Путин получит определенную паузу и сможет восстанавливать армию, собирать ракеты, требовать снятия санкций с России.
"Недаром Дмитрий Песков оговорился, что россияне атакуют инфраструктуру, чтобы Украина согласилась на переговоры. То есть фактически согласилась на поражение, на капитуляцию", – отметил политтехнолог.
Почему Украина предлагает публичный формат переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину формат публичных переговоров. Как отметил Шейтельман, такое предложение базируется на том, что переговоры с Москвой один на один невозможны.
Ведь Украина будет подчеркивать свои требования, в то же время Россия продолжит выдвигать сумасшедшие тезисы вроде демилитаризации.
Во время публичных переговоров вы должны обосновать свои требования. В ходе встречи двух делегаций можно сказать: "Я так хочу, потому что я захватил эти земли". А когда ты ведешь публичные прения, ты должен на что-то ссылаться,
– объяснил Шейтельман.
Он рассказал, что представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ноябре предложила реформу Совбеза ООН. Один из пунктов реформы касался права вето.
Обратите внимание Условные прения между Зеленским и Путиным: политтехнолог сказал, почему нужны публичные переговоры
"Предложение касалось того, чтобы право вето не было безусловным. А чтобы наложившая его сторона обосновала законность своего решения. Так же это работает и на публичных переговорах", – отметил политтехнолог.
Готов ли Киев к публичным переговорам
Он добавил, что Украина публично может полностью объяснить свою позицию. В частности, Киев может сослаться на:
- Устав ООН.
- Международно признаны границы Украины.
- Будапештский меморандум
- Резолюцию ООН о выплатах Россией репараций.
А вот России во время публичных переговоров не о чем говорить, ведь ее действия нарушают все международные законы. Шейтельман добавил, что Путин не согласится на публичные переговоры, ведь тогда "весь мир услышит исторический бред старика".
Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео
Украина предложила России публичные переговоры: главное
- Владимир Зеленский рассказал, что получал сигналы от лидеров государств о том, что российский диктатор Владимир Путин желает переговоров. Президент Украины подчеркнул, что не хочет общаться за кулисами, и предложил провести переговоры с Путиным публично.
- В России отвергли предложение Зеленского. Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил, что публичных переговоров не бывает.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что предложение Зеленского о публичных переговорах отнюдь не нарушает решение СНБО, запрещающего переговоры с Путиным. По мнению Подоляка, Украина будет вести публичные переговоры с другим представителем России.