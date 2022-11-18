Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия действительно определенным образом добивается переговоров.

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Зачем Путину переговоры с Украиной

Однако российскому диктатору нужны не сами переговоры, а победа.

Для Путина победой будет, если Украина согласится заморозить конфликт на нынешней линии, пусть даже без признания этих земель российскими,

– сказал Шейтельман.

Тогда глава Кремля сможет рассказывать в России о том, что все согласно плану: российская армия захватила замечательные земли, теперь у России есть сухопутный коридор в Крым и другие пропагандистские вещи. В то же время, Путин получит определенную паузу и сможет восстанавливать армию, собирать ракеты, требовать снятия санкций с России.

"Недаром Дмитрий Песков оговорился, что россияне атакуют инфраструктуру, чтобы Украина согласилась на переговоры. То есть фактически согласилась на поражение, на капитуляцию", – отметил политтехнолог.

Почему Украина предлагает публичный формат переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину формат публичных переговоров. Как отметил Шейтельман, такое предложение базируется на том, что переговоры с Москвой один на один невозможны.

Ведь Украина будет подчеркивать свои требования, в то же время Россия продолжит выдвигать сумасшедшие тезисы вроде демилитаризации.

Во время публичных переговоров вы должны обосновать свои требования. В ходе встречи двух делегаций можно сказать: "Я так хочу, потому что я захватил эти земли". А когда ты ведешь публичные прения, ты должен на что-то ссылаться,

– объяснил Шейтельман.

Он рассказал, что представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ноябре предложила реформу Совбеза ООН. Один из пунктов реформы касался права вето.

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"Предложение касалось того, чтобы право вето не было безусловным. А чтобы наложившая его сторона обосновала законность своего решения. Так же это работает и на публичных переговорах", – отметил политтехнолог.

Готов ли Киев к публичным переговорам

Он добавил, что Украина публично может полностью объяснить свою позицию. В частности, Киев может сослаться на:

Устав ООН.

Международно признаны границы Украины.

Будапештский меморандум

Резолюцию ООН о выплатах Россией репараций.

А вот России во время публичных переговоров не о чем говорить, ведь ее действия нарушают все международные законы. Шейтельман добавил, что Путин не согласится на публичные переговоры, ведь тогда "весь мир услышит исторический бред старика".

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Украина предложила России публичные переговоры: главное