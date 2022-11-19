Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, обстрелы инфраструктуры – это не единственный метод, по которому Москва хочет заставить Украину сесть за стол переговоров.

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Запад хочет, чтобы война в Украине закончилась быстрее

Также Россия передает сигналы по странам Запада, а те транслируют мнения о переговорах Украине. Ступак отметил, что это не значит, что западные союзники откажутся поддерживать Киев.

Они действительно с нами до конца. Однако нашим западным друзьям хотелось бы, чтобы эта война окончилась быстрее. Ведь они прагматично считают, сколько денег дают Украине ежемесячно, сколько техники, сколько дипломатических усилий прилагают,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, в западных странах откладывают много внутренних проблем, в то же время занимаются вопросами Украины. Поэтому страны Запада не против того, чтобы Киев согласился на переговоры с Россией.

Почему россияне активно стремятся к переговорам

Россия же активно добивается начала переговорного процесса. Это связано с тем, что оккупантам нужна пауза в войне.

"Трудно сказать, о каком именно сроке идет – неделя, месяц или год. Или оккупантам просто нужен процесс ради процесса, во время которого они смогут к чему-то подготовиться. Но эта передышка им очень необходима", – отметил Ступак.

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Эксперт Украинского института будущего добавил, что россиянам почему-то кажется, что Украина обязательно сядет за стол переговоров. Кремль пытается передавать просьбы о переговорах через Турцию и страны Запада.

Однако россиянам нельзя доверять, они это уже не раз доказали. И садиться за стол переговоров с ними нельзя. Надо их дожимать, поскольку любые переговоры – это просто затягивание времени,

– сказал экссотрудник СБУ.

Почему Украина не может пойти на переговоры с Россией

Он отметил, что в сложившейся ситуации Украина не может согласиться на переговоры с государством-агрессором.

Это будет большая беда для Украины, если мы сейчас сядем за стол переговоров. Мы проигрываем просто капитально. Ведь после освобождения Херсона в Украине такой подъем, такой драйв,

– подчеркнул Ступак.

Он добавил, что кадры того, как херсонцы встречали ВСУ, облетели весь мир. Благодаря искренней реакции жителей города даже американцам и европейцам стало понятно, кто защитник Херсона, а кто был оккупантом.

"Нельзя терять тот пыл, который у нас сейчас есть. Это окно возможностей, когда мы можем выгнать россиян по степям Украины", – сказал Ступак.

Стрим Софии Трощук и Ивана Ступака: смотрите полное видео

Россия хочет переговоров с Украиной: коротко