Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Эрдоган созвонился с Путиным, упоминали и об Украине.

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Зеленский хорошо потроллил Путина

Пионтковский отметил, что Зеленский пошел навстречу не по содержанию, а по форме, предложив Путину публичные переговоры. Это хороший троллинг российского диктатора, который никогда не согласится на такие переговоры, поэтому теперь будет выглядеть, что он от них отказывается. Украина наоборот демонстрирует свою открытую позицию, открытую дипломатию и то, чтобы Украину никогда не обсуждали за ее спиной.

Украина своими победами, своей исторической ролью защиты Запада от агрессии Кремля, жертвенностью своего народа доказала, что заняла место лидера свободного мира. Это понимают в Вашингтоне, поэтому американцы не могут приехать и указывать, что делать, иначе не будет военной помощи. Такая роль сейчас Украины. и так она воспринимается во всем мире,

– заметил российский публицист из США.

Позиция других стран и ставки Москвы

Он продолжил, что, учитывая это, изменилась и позиция Германии, которая теперь такой же мощный союзник Украины, как и Великобритания. Для Москвы это были последние политические ставки – усадить Украину за стол переговоров и приход "трампистов" к власти в США. И то и другое провалилось.

"Путин очень неуравновешенно себя ведет. Мобилизация, аннексия оккупированных территорий. Где теперь их конституция", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский сказал, согласится ли Путин на публичные переговоры: смотрите видео

Путин не умеет вести публичные переговоры

По его словам, Путин не согласится на публичные переговоры, потому что он не умеет их вести. Кремлевский диктатор читает свои речи по бумажке, отвечает на заготовленные вопросы.

Ему будет очень тяжело с Зеленским, коммуникативные качества которого гораздо лучше, да и за ним правда. Путин же военный преступник,

– подчеркнул российский публицист из США.

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