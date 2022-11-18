Лидер Турции в очередной раз заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Кстати, недавно политтехнолог рассказал, что если Эрдоган добьется переговоров от России, они будут на условиях Украины.

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О чем говорили Путин и Эрдоган

Эрдоган заявил, что Украине и России важно провести переговоры, поскольку "затягивание войны только повышает риски".

Также турецкий президент назвал встречу глав спецслужб США и России "ключом" к предотвращению бесконтрольной эскалации на местах.

Кроме этого, Эрдоган приветствовал продление "зерновой сделки" для вывоза украинской продовольствия на 120 дней.

Эрдоган призывает к переговорам с Кремлем

Президент Турции Реджеп Эрдоган не оставляет надежды организовать встречу президентов Украины и России. Ему кажется, что Путин стал к ним более открытым.

"Я увидел, что Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", – заявил турецкий лидер.

Кстати, Владимир Зеленский 16 ноября провел масштабную пресс-конференцию. Там президент говорил о самых актуальных событиях этих дней. Кроме того, Зеленский заметил, что получал сигналы от лидеров государств, что Владимир Путин хочет переговоров. В то же время, напрямую никаких предложений не было.

Украинский лидер подчеркнул, что никаких переговоров "за кулисами" не будет. Украина публично предложила формулу, ведь войну Россия ведет публично.

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