Результаты турецкой дипломатической активности до сих пор имели больше позитивов для Украины, чем негативов. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что в Украине с осторожностью относятся к любым возможным разговорам о переговорах с Россией. В то же время он убежден, что формат взаимодействия Анкары с Москвой другой, не влияющий на национальные интересы Киева.
Турция неоднократно заявляла, в частности, в лице Эрдогана, что война может закончиться только после полного освобождения территории Украины от войск России. Эрдоган об этом говорил, в частности, самому Путину. Поэтому, когда мы говорим, что он пытается каким-то способом достичь мира, он пытается это сделать на выгодных для нас условиях,
– объяснил политтехнолог.
По его словам, Турция может быть "не с Украиной" в экономических вопросах, потому что она "зарабатывает на России", но освобождение Крыма от российских войск – "это абсолютная цель Эрдогана", как и Украины.
"У Эрдогана есть большие добрые планы на Крым – в частности в экономическом влиянии. Он действительно желает сделать Крым в хорошем смысле своей "вотчиной". Поэтому не надо опасаться тех переговоров, которые предлагает Эрдоган. Он пока достигал договоренностей, которые были крайне выгодны для нас", в частности, относительно "зернового соглашения" и об освобождении бойцов "Азова", - добавил обозреватель.
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По мнению аналитика, опасаться позиции Эрдогана по отношению к России нет смысла, поскольку если он добьется переговоров от России, это будет означать, что переговоры будут "по 10 пунктам, которые провозгласил Зеленский в своей речи на G20".
"Эти пункты очень важно понять и перечитать, поскольку Зеленский поднял вопросы, выходящие за пределы войны. Он поднял интересующие G19 вопросы – дальнейшее мироустройство, ядерная и экологическая безопасность", – резюмировал Шейтельман.
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Фактор Турции в войне России против Украины
- С начала полномасштабного вторжения Турция пыталась быть посредником в отношениях между Украиной и Россией. В частности, при ее участии стороны достигли "зернового соглашения" и провели обмен военнопленными.
- Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выход российских войск из Херсона является "положительным и важным решением" .
- В то же время, Турция предложила продлить срок действия "зернового соглашения" еще на год. Летом его подписали всего на четыре месяца.
- Глава турецкой исследовательской программы в Университете Вашингтона Сонер Кагаптай считает, что Турция, несмотря на сохранение контактов с Россией, является проукраинской страной, хотя и не занимает антироссийскую позицию.