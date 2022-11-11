Об этом в интервью на 24 канале рассказал глава турецкой исследовательской программы в Университете Вашингтона Сонер Кагаптай.

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По его словам, Эрдоган – отличный политик. Он может создавать возможности даже из кризиса, например, в случае Украины.

Он поддерживает Украину и Турция поддерживает Украину. Анкара сделает все, чтобы Киев никогда не пал под ударами Москвы. Однако Эрдоган здесь видит возможности – санкции против России,

– добавил Кагаптай.

Он пояснил, что Турция для России стала мостом с внешним рынком и рынком ЕС.

"Разрыва между Турцией и ЕС никогда не произойдет. Но вместе с тем Турция – это ворота в Европу для российских компаний, турецкая торговля с Россией выросла, перед войной с Украиной в Турции было зарегистрировано около десятка российских компаний, а сейчас их более сотни, постоянно идут деньги", – заметил Кагаптай.

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Кагаптай подчеркнул, что политическая и военная поддержка Украины от Турции стопроцентная.

"Русско-турецкие отношения – это уже другая история, поэтому я сказал, что Турция является проукраинской, но не антироссийской", – подытожил он.

Является ли Турция союзницей России

Глава турецкой исследовательской программы в Университете Вашингтона отметил, что Эрдоган и Путин имеют связи, но Турция не является союзницей России. У стран есть очень много отличий и они не могут прийти к согласию по многим вопросам, начиная от вопроса Нагорного Карабаха и до российского вторжения в Украину, российской аннексии Крыма, вопроса Кипра и средиземноморских проблем.