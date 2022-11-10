На такие новости отреагировал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал отступление России "положительным и важным решением".

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Эрдоган считает отступление россиян из Херсона значимым шагом

На брифинге для печати турецкий президент прокомментировал новость от министра обороны России. Он сказал, что "выход российских войск из Херсона является положительным и важным решением".

Кроме того, он добавил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным на встрече лидеров G-20 на Бали на следующей неделе. Если же российского президента не будет, Эрдоган планирует продолжить вести с ним "телефонную дипломатию".

Заметим, что, скорее всего, лидеру Турции придется выбрать второй вариант, ведь мировые СМИ прогнозируют, что Путин откажется от идеи ехать на саммит. Вероятно, российский диктатор отправит вместо себя министра иностранных дел Лаврова.

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Турция будет покупать российский газ за рубли

После наложенных на Россию санкций ей пришлось просить страны, закупающие у нее газ, платить за него рублями. Обычно международные соглашения подобного плана оплачиваются в долларах или евро.

Однако Кремль пытается хоть как-то стабилизировать курс рубля, укрепив свою валюту. Многие страны отказались от такой идеи и нашли другие источники закупки газа.

Турция согласилась оплачивать энергетическое соглашение в рублях. Более того, Путин предложил Турции стать альтернативной базой для поставок газа после подрыва "Северного потока". Эрдоган согласился с этой идеей.

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