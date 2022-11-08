Почему Россия просит платить рублями

После полномасштабного вторжения России в Украину западный мир наложил на страну-агрессорку немало санкций, что привело к упадку ее экономики.

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Теперь Россия все чаще просит покупателей ее энергии заплатить рублями, чтобы помочь укрепить ее валюту.

Важно, что большинство международных энергетических сделок рассчитываются в долларах или евро.

Договоренность Анкары и Москвы

Еще в августе Турция договорилась с Россией о платежах по газу рублями. Не отказалась Анкара и от предложения президента России Владимира Путина по поводу хаба природного газа в Турции.

Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы объединить поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы принять их мнение, мы будем действовать в соответствии с этим,

– сказал Донмез.

Кроме этого, в прошлом месяце Путин предложил Турцию как альтернативную базу для поставок газа после того, как трубопроводы "Северного потока" были повреждены взрывами. На это президент Реджеп Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.

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