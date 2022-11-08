Почему Россия просит платить рублями
После полномасштабного вторжения России в Украину западный мир наложил на страну-агрессорку немало санкций, что привело к упадку ее экономики.
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Теперь Россия все чаще просит покупателей ее энергии заплатить рублями, чтобы помочь укрепить ее валюту.
Договоренность Анкары и Москвы
Еще в августе Турция договорилась с Россией о платежах по газу рублями. Не отказалась Анкара и от предложения президента России Владимира Путина по поводу хаба природного газа в Турции.
Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы объединить поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы принять их мнение, мы будем действовать в соответствии с этим,
– сказал Донмез.
Кроме этого, в прошлом месяце Путин предложил Турцию как альтернативную базу для поставок газа после того, как трубопроводы "Северного потока" были повреждены взрывами. На это президент Реджеп Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.
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Европа имеет чем заменить российский газ
- После полномасштабного вторжения России в Украину объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46% до 9%.
- Такой ход событий стал возможным благодаря увеличению поставок газа из Норвегии и Алжира.
- По оценкам Йельской школы менеджмента, Россия будет ежегодно терять 100 миллиардов долларов от утраченных продаж газа.