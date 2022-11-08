Чому Росія просить платити рублями

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, західний світ наклав на країну-агресорку чимало санкцій, що призвело до занепаду її економіки.

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Відтак, зараз Росія все частіше просить покупців її енергії заплатити рублями, щоб допомогти зміцнити її валюту.

Важливо, більшість міжнародних енергетичних угод розраховуються в доларах або євро.

Домовленість Анкари та Москви

Ще у серпні Туреччина домовилася з Росією про платежі за газу рублями. Не відмовилася Анкара й від пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо хабу природного газу в Туреччині.

Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб об'єднати постачальників газу і країни-імпортери, щоб прийняти їхню думку, ми будемо діяти відповідно до цього,

– сказав Донмез.

Крім цього, минулого місяця Путін запропонував Туреччину, як альтернативну базу для поставок газу після того, як трубопроводи "Північного потоку" були пошкоджені вибухами. На це президент Реджеп Ердоган заявив, що погоджується з цією ідеєю.

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