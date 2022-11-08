Інфляція досягає свого піку
Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона додала, що цілком можливо, що глобальна інфляція наблизилася до свого піку.
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Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку. Тепер ми бачимо, що центральні банки є єдиними у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано,
– заявила очільниця МВФ.
Якою є інфляція в США
Оприлюднені дані повідомляють, що інфляція в США сягнула близько 8%. Георгієва зазначила, що важливо намагатися, як мінімум, знизити динаміку зростання споживчих цін до прийнятних темпів.
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Інфляцію складніше знизити до бажаного рівня близько 2%. Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків постачання, це неминуче позначиться на цінах,
– підкреслила Крісталіна Георгієва.
Що буде з інфляцією в Україні
- Станом на вересень, інфляція в Україні пришвидшилася до 24,4%, а ціни на продукти зростуть майже на 30%. Проте, за прогнозами заступника голови НБУ Сергій Ніколайчук, все ж в Україні очікується сповільнення інфляції.
- Уряд скоригував прогноз інфляції на 2023 рік, зменшивши її з 30% до 28%.
- А до кінця наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть поліпшення інфляційних очікувань, налагодження логістики, поступове зростання врожаїв, зниження світової інфляції, жорстка монетарна політика НБУ.