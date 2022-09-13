Відповідний прогноз представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відтак інфляція у 2023 році може сягнути 30%.

Важливо Яким буде курс долара у 2023 році: з'явилася головна цифра бюджету

Що буде з інфляцією

У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% в річному вимірі. До кінця поточного року НБУ очікує, що інфляція зросте до 31%.

Цікаво, що урядовий прогноз у 30% у 2023 році є доволі песимістичним порівняно з прогнозом регулятора. НБУ очікує, що наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть:

поліпшення інфляційних очікувань;

налагодження логістики;

поступове зростання врожаїв;

зниження світової інфляції;

жорстка монетарна політика НБУ.

Натомість висока вартість енергоносії та потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво.

Важливо! Уряд закладає середньорічний курс долара на 2023 рік на рівні 42 гривень.

Важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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