Відповідний прогноз представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відтак інфляція у 2023 році може сягнути 30%.

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Що буде з інфляцією

У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% в річному вимірі. До кінця поточного року НБУ очікує, що інфляція зросте до 31%.

Цікаво, що урядовий прогноз у 30% у 2023 році є доволі песимістичним порівняно з прогнозом регулятора. НБУ очікує, що наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть:

  • поліпшення інфляційних очікувань;
  • налагодження логістики;
  • поступове зростання врожаїв;
  • зниження світової інфляції;
  • жорстка монетарна політика НБУ.

Натомість висока вартість енергоносії та потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво.

Важливі показники бюджету

  • Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;
  • Видатки – 2,57 трильйона гривень;
  • Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
  • Середня зарплата – 18 500 гривень;
  • Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.