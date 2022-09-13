Відповідний прогноз представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відтак інфляція у 2023 році може сягнути 30%.
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Що буде з інфляцією
У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% в річному вимірі. До кінця поточного року НБУ очікує, що інфляція зросте до 31%.
Цікаво, що урядовий прогноз у 30% у 2023 році є доволі песимістичним порівняно з прогнозом регулятора. НБУ очікує, що наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть:
- поліпшення інфляційних очікувань;
- налагодження логістики;
- поступове зростання врожаїв;
- зниження світової інфляції;
- жорстка монетарна політика НБУ.
Натомість висока вартість енергоносії та потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво.
Важливі показники бюджету
- Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;
- Видатки – 2,57 трильйона гривень;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.