Команда 24 каналу проаналізувала розподіл наданої Україні допомоги від міжнародних партнерів в проміжку 24 січня – 3 жовтня 2022 року та дізналася, хто надав найбільше допомоги, а хто зовсім не підтримував нашу країну.

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Як допомагають сусіди України

За даними Institute for the World Economy, Румунія, що має спільний з Україною кордон, виділила 10 мільйонів євро допомоги, або 0,004% від свого ВВП. У той час двостороння допомога від Польщі набагато більша – станом на 3 жовтня вона становила 2,96 мільярда євро, що дорівнює 0,5% ВВП країни.

Сусідня до України Угорщина виділила 10 мільйонів допомоги, що дорівнює 0,026 ВВП країни. Крім того, уся ця допомога була спрямована на гуманітарні потреби та не передбачала ані фінансової, ані військової підтримки. Словаччина надала 21,7 мільйона євро допомоги, або 0,2% свого ВВП, що є досить високим показником серед інших країн.

Хто допомагає найбільше

Найбільше допомоги, що включає наймасштабнішу військову, макрофінансову і гуманітарну підтримку, Україна отримає від США. Наразі погоджена сума складає 52,31 мільярда євро. Проте велика частина цієї допомоги ще на стадії очікування. Від ЄС без урахування внесків окремих країн надійде 16,2 мільярда.

Німеччина виділила 3,3 мільярда допомоги, а разом з її часткою виплат у складі ЄС це складе вдвічі більше – 6,68 мільярда. На четвертому місці Велика Британія, яка спрямувала Україні 6,65 мільярда євро допомоги. Франція виділила разом із частиною виплат від ЄС 3,94 мільярда. Допомога Польщі разом із її частиною у складі ЄС склала 3,64 мільярда. Ще 3,04 мільярда євро надала Канада, 2,18 мільярда виділила Іспанія та 2,81 мільярда – Італія.

Понад 1 мільярд євро допомоги надали Швеція, Норвегія, Нідерланди, Австрія.

Водночас такі країни, як Болгарія, Кіпр, Мальта, а також Китай та Індія, які частково підтримують Росію, не надали двосторонньої допомоги. Проте у загальній сумі виплат від ЄС частка Болгарії становить 90 мільйонів євро.

Хто допомагає безоплатно

З 15,1 мільярда євро США надали тільки 50 мільйонів на умовах кредиту. Решту суми виділили у вигляді грантової, тобто, безоплатної допомоги. Від Євросоюзу Україна отримала щонайменше 3,545 мільярда євро грантів, інша допомога надається у вигляді вигідних довгострокових позик.

Гранти на суми 1,03 мільярда, 250 мільйонів, 127 мільйонів, та 205 мільйонів надали Норвегія, Португалія, Італія та Швеція відповідно. Велика Британія надала як безповоротну підтримку 63 мільйони євро.

США vs Євросоюз

Європейські країни та інституції виділили загалом 29,2 мільярда євро, що становить 0.17% від загального ВВП ЄС. У рамках двосторонньої допомоги країни ЄС надали 12,9 мільярда євро. В той час США нададуть 52,31 мільярда євро, що становить 0,25% загального ВВП.

Тобто, підтримка США вдвічі перевищує кошти, виділені ЄС не лише за сумою, а і за відсотком від ВВП країни. При цьому, США надали більшість допомоги безоплатно, тобто, у вигляді грантів. ЄС надав грантами близько 22,8 загальної суми, а решту – довготривалими позиками на вигідних умовах.

Найбільші друзі України

Країни, що суттєво менші за територією, не можуть виділяти на допомогу Україні такі масштабні суми. Проте, деякі невеликі країни допомагають найбільш самовіддано, враховуючи співвідношення об'єму виділених коштів до ВВП країни.

Справжнім другом України є Латвія, яка надала 350 мільйонів євро фінансової та воєнної допомоги, що склало 1,1% від ВВП країни. Естонія спрямувала на допомогу Україні 0,95% свого ВВП. Загалом країна надала 260 мільйонів євро. На третьому місці знаходиться Польща, яка разом із допомогою від ЄС надала 3,64 мільярда або 0,6% ВВП країни. Вагому частку свого ВВП виділили Литва, Норвегія, США та Чехія –0,52%, 0,38% та по 25% ВВП відповідно.

Хто передав найбільше військової допомоги



Найпершими союзниками, які почали передавати зброю Україні стали США, Канада, Велика Британія, Естонія та Литва. Найбільше військової допомоги виділили США – на 27,64 мільярда євро. Ця сума включила 11,68 мільярда євро фінансової допомоги, а також зброю та обладнання на 15,21 мільярда доларів. Велика Британія виділила на військові потреби України 3,74 мільярда доларів, з них 1,48 мільярда склала саме вартість зброї. Третім найбільшим постачальником військової допомоги для України стала Польща, яка уже передала озброєння на 1,82 мільярда.

Німеччина, спершу відмовилася постачати зброю до України, але згодом передала озброєння на 0,74 мільярда та ще 0,46 мільярда фінансової допомоги. Рішення про надання зброї німецький уряд прийняв після шквалу критики. З європейських країн досі не надали військової допомоги Україні Болгарія, Австрія, Румунія, Угорщина, Ірландія, Мальта та Кіпр.

Тривалий час Угорщина блокувала передачу зброї з інших країн своєю територією, але згодом зняла ці обмеження. Проте користуватися такою логістичною можливістю Україна не поспішає через ризик витоку інформації до Росії, з якою керівництво Угорщини у хороших стосунках.

Ізраїль досі не надає Україні летальної зброї, аргументуючи це страхом, що секретне озброєння країни може потрапити до рук їхніх ворогів. Натомість Ізраїль запропонував передати системи сповіщення про ракетні атаки. Проте, за інформацією ізраїльських ЗМІ, ЗСУ уже використовують надточні ізраїльські системи для перехоплення безпілотників під назвою Smart Shooter.

Хто передав важку зброю із власних запасів

Найбільше важкої зброї: танків, гаубиць та реактивних систем залпового вогню уже надали США, Велика Британія та Польща. Від США станом на 3 жовтня Україна отримала 108 гаубиць, 12 реактивних систем залпового вогню та 300 броньованих машин. Всього країна погодила надати 3% власної зброї.

Велика Британія наразі надала 3 системи залпового вогню та 120 броньованих машин. Погоджена з країною важка зброя становить 11% її власних запасів. Польща уже надала Україні 240 танків та 40 броньованих машин. Кількість зброї, яку вирішила надати країна, становить 13% від загальної її кількості в країні. Загалом Україна отримала від країн НАТО 288 танків, 247 гаубиць та 64 реактивні системи залпового вогню, що становить 2%, 4% та 5% від запасів альянсу.

Найбільший внесок для перемоги України по співвідношенню із кількістю власного озброєння внесли Норвегія(23%), Чехія(16%) та Польща(13%). Словенія пообіцяла виділити 12% своєї важкої зброї, проте, поки що постачання тільки очікуються.

Хто затримує постачання

На жаль, не вся обіцяна воєнна допомога передається швидко. Це стосується передусім саме передачі зброї та обладнання. Так, тільки 16,4% загальної збройної допомоги від США дісталися місця призначення. Загалом з 15,21 мільярда допомоги від США наразі отримано зброї тільки на 2,55 мільярда. Хоча цілком ймовірно, що США просто передає нам цю зброю таємно.

Також помітно довго постачають зброю Велика Британія, Канада та Німеччина – вони передали 64,12%, 81,59% та 81,25% допомоги відповідно. Наразі за кількістю доставленого озброєння лідирують США (2,55 мільярда євро) та Польща (1,82 мільярда євро), а Велика Британія знаходиться на третьому місці (0,95 мільярда євро).

Затримка міжнародної фінансової допомоги

З початку повномасштабної агресії Росії міжнародні партнери надали Україні близько 22 мільярдів доларів фінансової допомоги. Втім, дана сума на 13 мільярдів доларів менша за анонсовану у заявах найбільших донорів.



Найбільша різниця між обіцяними та отриманими коштами у наданні коштів Євросоюзом. Наразі ЄС надав 42% обіцяних коштів



Основна перепона таких затримок полягає в бюрократії. Це також пов'язано з тим, що програми фінансування розроблені для мирного часу і не є адаптованими до умов війни, коли діяти потрібно швидко.

Чи може США припинити підтримувати Україну

Серед нещодавніх подій у США, які схвилювали українців, стала заява лідера Республіканської партії у Конгресі Кевіна Маккарті, що республіканці готові зменшити або взагалі припинити підтримку України наступного року, якщо вони отримають контроль над Конгресом.

На думку політолога Олександра Краєва, це не вплине на стратегічний рівень допомоги. Республіканці готові далі підтримувати Україну, але кажуть про необхідність більшого контролю за наданням допомоги.

Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Зараз ми бачимо, що з'являються ліві з Демократичної партії, є когорта республіканців, які трохи сумніваються, чи дійсно Україні потрібно надавати так багато допомоги. Але вони не вплинуть на стратегічний рівень підтримки, тому що основну масу положень уже прописано або буде прийнято ще при цьому складі Конгресу на початку січня. Тому зміна конфігурації у Конгресі не вплине серйозно ні на підтримку, ні на наші відносини. Однак нам потрібно мати на увазі, що є ще політичні фігури в США, з якими нам потрібно працювати – проводити переговори, нагадувати та переконувати

За повідомленнями західних ЗМІ, Сполучені Штати готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Вашингтон зосередиться на постачанні боєприпасів для озброєння, яке передали раніше. Йдеться про снаряди до артилерійських ракетних систем HIMARS. Загальний обсяг нової військової допомоги складе 275 мільйонів доларів.

Також, наступного місяця ЄС обіцяє передати Україні 2,5 мільярда євро допомоги. Ще півтора мільярда планують надати у грудні цього року.