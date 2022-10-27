Про це повідомив генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман на спільній події ЦЕС та Bruegel 26 жовтня.

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Перший транш, який перерахують в листопаді, становитиме 2,5 мільярда євро. В грудні очікується ще пів мільярда допомоги.

За словами Купмана, в Єврокомісії вже планують фінансування України на наступний рік. Зокрема, шукають можливість виділити 18 млрд євро (по 1,5 мільярда щомісяця). Це покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголошувало Міністерство фінансів.

Також гендиректор бюджетного департаменту ЄК зазначив, що прискорення фінансової підтримки є важливим пріоритетом, адже "відверто кажучи початок був заповільним".

Більша частина допомоги буде надаватися у вигляді кредитів. Існує думка, що грантова допомога краща. Однак, варто підкреслити, що ми розглядаємо кредити лише з дуже довгим терміном погашення та тривалим пільговим періодом, — наголосив Герт-Ян Купман.

За даними IFW, з початку конфлікту Україна отримала від ЄС 29,16 мільярда євро. Загалом міжнародні партнери виділили 81,5 мільярда євро допомоги.

Необхідна допомога у 2023 році

Загалом дефіцит держбюджету у 2023 році очікується на рівні 3-4 мільярдів доларів на місяць. Тобто, якщо партнери нададуть Україні принаймні 38 мільярдів доларів, друкувати гроші Нацбанку не доведеться.

Володимир Зеленський повідомив, що Україні терміново потрібні 17 мільярдів доларів на відновлення лікарень, шкіл, транспортної й енергетичної інфраструктури у рамках плану першочергової відбудови.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у 2023 році Європейський Союз планує виділяти на підтримку України 1,5 мільярда євро щомісяця, що за рік складе 18 мільярдів євро.

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