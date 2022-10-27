Об этом сообщил генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман на событии ЦЭС и Bruegel 26 октября.

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Первый транш, который будет перечислен в ноябре, будет составлять 2,5 миллиарда евро. В декабре ожидается еще полмиллиарда помощи.

По словам Купмана, в Еврокомиссии уже планируется финансирование Украины на следующий год. В частности, ищут возможность выделить 18 млрд евро (по 1,5 млрд ежемесячно). Это покрыло бы около 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявляло Министерство финансов.

Также гендиректор бюджетного департамента ЕК отметил, что ускорение финансовой поддержки является важным приоритетом, ведь "откровенно говоря, начало было замедленным".

Большая часть пособия будет предоставляться в виде кредитов. Существует мнение, что грантовая помощь лучше. Однако следует подчеркнуть, что мы рассматриваем кредиты только с очень долгим сроком погашения и длительным льготным периодом, — подчеркнул Герт-Ян Купман.

По данным IFW, с начала конфликта Украина получила от ЕС 29,16 миллиарда евро. В общей сложности международные партнеры выделили 81,5 миллиарда евро помощи.

Необходимая помощь в 2023 году

В общем, дефицит госбюджета в 2023 году ожидается на уровне 3-4 миллиардов долларов в месяц. То есть, если партнеры предоставят Украине минимум 38 миллиардов долларов, печатать деньги Нацбанку не придется.

Владимир Зеленский сообщил, что Украине срочно нужны 17 миллиардов долларов на восстановление больниц, школ, транспортной и энергетической инфраструктуры в рамках плана первоочередного восстановления.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в 2023 году Европейский Союз планирует выделять в поддержку Украины 1,5 миллиарда евро ежемесячно, что за год составит 18 миллиардов евро.

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