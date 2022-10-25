Об этом Владимир Зеленский сказал в своем выступлении на Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины. Президент отметил, что восстановление будет происходить в рамках прозрачного плана первоочередных шагов в восстановлении.

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Это то, что необходимо Украине буквально для выживания. Не завтра, не в следующем году. Не на конференции в Британии… Именно сейчас!

– подчеркнул он.

Он добавил, что Украина колоссальная потребность в восстановлении жилья, разрушенного постоянными обстрелами.

Там, где российские танки и артиллерия методично уничтожали города… Киевщина, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина… Уже сейчас нужно дать людям новый фундамент для жизни.

– отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина пока не получила ни одного цента на реализацию плана "Fast Recovery" и призвал "приблизить необходимые решения". Также президент призвал западных партнеров создать "финансовый Рамштайн" для поддержки Украины – по аналогии с форматом, инициированным США для предоставления Украине вооружения.

Помощь для восстановления Украины

В ходе Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложили запустить новый «план Маршалла» для послевоенного восстановления Украины. Шольц отметил, что восстановление будет происходить с учетом перспективы членства Украины в ЕС.

Канцлер Германии подчеркнул, что Германия вместе с друзьями и партнерами продолжит решительно поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарной помощью и оружием, сколько это потребуется.

По словам Урсулы фон дер Ляен, координационная платформа для восстановления Украины должна быть создана до конца 2022 или в начале 2023 года. Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС работает над тем, чтобы в следующем году выделить 1,5 миллиарда евро в месяц, то есть 18 миллиардов евро в год. Она добавила, что Украина должна получать от ЕС помощь и на срочные нужды, и на долгосрочные программы восстановления.

Украина должна получить репарации от России, часть из которых будет составлять замороженные активы российского центробанка.

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