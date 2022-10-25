Таку думку висловив експосол США в Україні та віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи. 300 мільярдів доларів з цієї суми мають бути виплачені із заморожених активів Центробанку Росії.

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Мають бути виплачені 750 мільярдів доларів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше 300 мільярдів доларів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку Росії, які перебувають у банках країн G7,

– заявив Тейлор.

За його словами, для цього країни G7 мають попрацювати над цим питанням. Необхідно буде створити міжнародний трибунал для стягнення репарацій з Росії.

Злочини й агресію потрібно карати, Росію треба засудити,

– заявив американський дипломат.

Тейлор також висловив свою впевненість у перемозі України над Росією. На його думку, 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.

Я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу Росії, і в такий спосіб Росія програє, а Україна здобуде перемогу,

– наголосив Тейлор.

Що було раніше:

Міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.



Лідери членів ЄС доручили Європейській комісії підготувати відповідні варіанти, які дозволять передати заморожені російські активи Україні. Прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що настав час змусити агресора заплатити і для цього ЄС має взяти ініціативу на себе.



Радник Президента з економічних питань Олег Устенко припустив, що у майбутньому Україна зможе отримувати частину нафтогазових прибутків з Росії в обмін на критичний імпорт з ЄС. Також, Україна може отримати заморожені активи російського керівництва та його ближнього кола.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.