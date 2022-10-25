Такое мнение высказал экспосол США в Украине и вице-президент Института мира США Уильям Тейлор первого парламентского саммита международной Крымской платформы. 300 миллиардов долларов из этой суммы должно быть выплачено из замороженных активов Центробанка России.

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Должны быть выплачены 750 миллиардов долларов или даже до триллиона долларов для того, чтобы восстановить Украину, и по меньшей мере 300 миллиардов долларов из них должны поступить из находящихся в банках стран G7 замороженных активов Центробанка России.

– заявил Тейлор.

По его словам, для этого страны G7 должны поработать над этим вопросом. Необходимо будет создать международный трибунал для взыскания репараций из России.

Преступления и агрессию нужно наказывать, Россию надо осудить,

– заявил американский дипломат.

Тейлор также выразил уверенность в победе Украины над Россией. По его мнению, 20 тысяч российских войск, до сих пор находящихся на правом берегу Днепра, будут просто отрезаны контрнаступлением ВСУ.

У меня есть уверенность и предполагаю, что это приведет к военному коллапсу России, и таким образом Россия проиграет, а Украина одержит победу,

– подчеркнул Тейлор.

Что было раньше:

Министр юстиции Денис Малюска отмечал , что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, нанесенный в результате российского вторжения.



Лидеры членов ЕС поручили Европейской комиссии подготовить соответствующие варианты, позволяющие передать замороженные российские активы Украине. Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула , что пора заставить агрессора заплатить и для этого ЕС должен взять инициативу на себя.



Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко предположил, что в будущем Украина сможет получать часть нефтегазовой прибыли из России в обмен на критический импорт из ЕС. Также Украина может получить замороженные активы российского руководства и его ближнего круга.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.