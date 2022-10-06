Інфляція у вересні

За оцінками НБУ, інфляція в Україні пришвидшилася до 24,4% у вересні. Вона й досі залишається значною як в Україні, так і у світі.

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Основними причинами таких показників стали:

Наслідки війни та окупації частини території країни;

Подальше перенесення на ціни липневого коригування курсу гривні до долара, яке було необхідним для збереження стійкості економіки України.

Через високі ціни на енергоносії, інфляцію пришвидшується у світі. Проте вона трішки знижуватиметься через послаблення економічної активності.

Чи ростимуть ціни повільніше

Під час під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів про прогнози інфляції в Україні, передає 24 канал. Він зазначив, що очікується сповільнення інфляції.

Скоріше за все ми переглянемо прогноз по інфляції за результатами 2022 року. Вона буде меншою, ніж очікувалося. Покращується логістика, суттєвих курсових коливань до кінця року ми не очікуємо,

– каже Ніколайчук.

Цього року ціни зростуть близько на 30%. Проте наступного року інфляція буде поступово уповільнюватися, але залишатиметься відносно високою — близько 20%.

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Що стримуватиме інфляцію в Україні

За словами заступника голови НБУ, якщо говорити про ризики прогнозу цього року, то вони спрямовані у бік зниження показника інфляції. Це пов'язано з:

Покращенням ситуації з постачанням овочів\фруктів. Логістика налагоджується;

Ціни на пальне знизилися, порівняно з очікуваннями у липні. Додатковий стримувальний ефект – повернення податку на пальне, запровадження додаткового імпортного збору;

Ситуація з відкриттям портів Чорного моря для "зернового коридору" дає підстави очікувати, що не буде значних курсових коливань;

Наступного року, ми як і раніше очікуємо що основний інфляційний фактор буде зумовлений покращенням спроможності українського бізнесу нарощувати сільгосппродукції. Ми очікуємо що у нас покращаться логістичні спроможності й насамперед завдяки цим факторам інфляція буде сповільнюватися,

– зазначив Ніколайчук.

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