Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готовий оголосити про велику газову угоду на постачання газу зі Сполучених Штатів після саміту Cop27 щодо зміни клімату, що наразі триває у Єгипті.

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Загроза блекауту

Готовність Великої Британії імпортувати більше викопного палива, водночас закликаючи до дій щодо боротьби зі зміною клімату може викликати нападки Лейбористської партії. Втім, враховуючи енергетичну кризу в країні, забезпечення країни викопним паливом вважається більш важливим.

Очікується, що цю угоду привітають високопоставлені представники Консервативної партії, які висловлюють занепокоєння тим, що прагнення до нульового споживання електроенергії має пріоритет над зростанням рахунків за електроенергію для домогосподарств і платників податків.

Строки ухвалення угоди

Британія веде розгорнуті переговори з країнами по всьому світу щодо вирішення енергетичної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну навесні. Відомо, що Ліз Трасс, колишній прем'єр-міністр, і Джо Байден, президент США, особисто обговорювали деталі угоди. Інсайдери з Даунінг-стріт сподівалися оголосити про пакет у п'ятницю, 21 жовтня, але цей план було скасовано, оскільки пані Трасс напередодні піддалася тиску з боку Консервативної партії та подала у відставку.

Офіційні особи Великої Британії у Вашингтоні під керівництвом прем'єра Сунака продовжували працювати над угодою, оголошення якої очікуються протягом наступного тижня або двох. Хоча деталі угоди ще не підписані, базова структура пакета, за словами учасників, залишалася незмінною як під керівництвом пані Трасс, так і пана Сунака.

Деталі угоди

За даними двох британських джерел, британська сторона сподівається, що об'єм імпорту газу складе близько 10 мільярдів кубометрів. Цієї весни США пообіцяли всьому Євросоюзу 15 мільярдів кубометрів. Незрозуміло, скільки газу, який продаватимуть американські компанії, а не уряд США, буде в енергетичній системі Великої Британії цієї зими.



Суперечки щодо точної цифри тривають, і залишається ймовірним, що конкретний об'єм не буде названий в публічній декларації. Угода буде прийнята як доказ того, що Велика Британія відмовляється від пов’язаного з Росією імпорту нафти та газу після вторгнення в Україну. Відомо, що згідно з поточною угодою газ буде надано "протягом наступного року". Багато залежатиме від конкретних умов, узгоджених із приватними компаніями.

Це також забезпечить впевненість щодо енергопостачання країни. National Grid попередила про відключення світла цієї зими з 16:00 до 19:00 у дуже холодні дні, якщо виникнуть проблеми з постачанням електроенергії в Європу. Зріджений природний газ використовується для приготування їжі, виробництва електроенергії та опалення будинків, а також для виробництва таких продуктів, як добрива та ліки.

Угода між США та Великою Британією, яка буде названа новим "партнерством у сфері енергетичної безпеки" або "ініціативою", буде набагато ширшою, ніж просто газ, включаючи стимул до використання відновлюваних джерел енергії. Наразі в угоду включено зобов’язання співпрацювати над розвитком майбутніх проєктів атомної енергетики. Велика Британія сподівається на допомогу в розробці невеликих модульних ядерних реакторів.

Також очікується прийняття декларації про спільну роботу країн з підвищення енергоефективності, зниження споживання та інвестування в майбутні технології відновлюваної енергетики. Очікується, що адміністрація Байдена підтримає аспект угоди, пов’язаний із зеленими технологіями, тоді як Велика Британія захоче наголосити на збільшенні енергопостачання.

Енергетична криза у Британії