На такі новини відреагував Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він назвав відступ Росії "позитивним та важливим рішенням".

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Ердоган вважає відступ росіян з Херсона значущим кроком

На брифінгу для преси турецький президент прокоментував новину від міністра оборони Росії. Він сказав, що "вихід російських військ з Херсона є позитивним і важливим рішенням".

Крім того, він додав, що сподівається зустрітися з Владіміром Путіним на зустрічі лідерів G-20 на Балі наступного тижня. Якщо ж російського президента не буде, то Ердоган планує продовжити вести з ним "телефонну дипломатію".

Зауважимо, що, скоріш за все, лідеру Туреччини доведеться обрати другий варіант, адже світові ЗМІ прогнозують, що Путін відмовиться від ідеї їхати на саміт. Ймовірно, російський диктатор відправить замість себе міністра закордонних справ Лаврова.

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Туреччина купуватиме російський газ за рублі

Після накладених на Росію санкцій, їй довелося просити країни, що закупляють у неї газ, платити за нього рублями. Зазвичай міжнародні угоди подібного плану оплачуються у доларах або євро.

Однак Кремль намагається хоч якось стабілізувати курс рубля, зміцнивши свою валюту. Багато країн відмовилися від такої ідеї й знайшли інші джерела для закупівлі газу.

Натомість Туреччина погодилася оплачувати енергетичну угоду в рублях. Навіть більше, Путін запропонував Туреччині стати альтернативною базою для поставок газу після підриву "Північного потоку". Ердоган погодився з цією ідеєю.

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