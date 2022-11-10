Саміт G20 відбудеться 15 – 16 листопада. Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що не хоче бачитися там з кремлівським диктатором.

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Замість Путіна на саміт можуть відправити Лаврова

Джерела Bloomberg повідомили, що відмова Путіна в участі в саміті "Великої двадцятки" дозволить уникнути конфронтацій, зокрема з президентом США, який назвав його воєнним злочинцем.

Окрім цього, російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть кремлівського диктатора під час саміту. Країна-терористка планує відправити замість президента міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова.

У березні Байден заявляв про необхідність виключення Росії з G20 через вторгнення в Україну, яке:

спровокувало найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни,

викликало побоювання через ядерну ескалацію.

Своєю чергою, президент Індонезії Джоко Відодо, щоб зберегти нейтральність, відмовився від такої пропозиції. Водночас він запросив на саміт президента України Володимира Зеленського як гостя.

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Президент розповів, що не слідкує за участю інших політиків у саміті "Великої двадцятки".

Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що, якщо лідер Російської Федерації братиме участь, то Україна не братиме. Подивимося, як буде в майбутньому,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що 3 листопада розмовляв із президентом Індонезії й вкотре отримав запрошення на саміт.

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