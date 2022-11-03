Про це 24 каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він також зазначив, що якщо Росія окупує нові території – Китай продовжить свою ж політику.

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На сьогодні, за словами Валерія Клочка, дві країни розвивають свої торгові стосунки із Росією після початку повномасштабного вторгнення – найпотужніше у світі, це Китай та Туреччина.

"Коли говорять про шалену військову допомогу Туреччини Україні, коли вони постачають 50 бронетранспортерів, я кажу – добре, у нас в одному взводі за раз може згоріти 6 автомобілів", – додає Клочок.

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Туреччина і її політика державного прагматизму

Валерій Клочок каже, що можна згадати добрим словом постачання "Байрактарів", але знов таки – не всі вони безкоштовно сюди приїхали і чи не вигідне для компанії випробування цих БПЛА у військових умовах.

На його думку, с цьому питанні, потрібно розглядати багато речей – не можна лише звертати увагу на те, що Туреччина багато допомагає.

Історія України та Туреччини складна – не було легко і раніше. Турки сповідують власні цілі, в мирних умовах їх державний прагматизм – це добре.

Але не помічати російського фашизму, який сьогодні поширюється на територію Європи – дивно. І я не випадково зазначаю, що саме протистояння Росії та Туреччини у Сирії може призвести до військового конфлікту, не помічати й не говорити про це – не щиро,

– переконаний Валерій Клочок.

Багато військових експертів навіть у Туреччині говорять про те, що Туреччині варто готуватися до війни із Росією. Але Туреччина намагається цього не помічати.