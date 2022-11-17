Одиозный итальянский политик и медиамагнат уверен, что может убедить Путина остановить войну России против Украины уже к Рождеству. Скорее всего, речь идет о Рождестве по западному обряду (25 декабря)
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Берлускони хочет остановить войну к Рождеству
Берлускони стремится добиться мирного соглашения, в котором хочет выступить посредником. Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони и заместитель министра культуры Италии, заявил, что экс-премьер считает себя единственным возможным посредником.
Он рассказал СМИ, что "Берлускони любит красивые жесты".
И это тот жест, который он подразумевает. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой.
– рассказал Сгарби.
Следует отметить, что Берлускони решил убеждать в мире Путина, однако ничего не упомянул о требованиях Киева по миру. В частности Украина требует, чтобы российские войска покинули все оккупированные территории, однако Кремль категорически против этого.
Берлускони передумал останавливать войну вместе с Меркель
Идея Берлускони быть посредником между Украиной и Россией не нова. Перед выборами в Италии он заявлял, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
По мнению Берлускони, ему или Меркель может удаться убедить Путина.
Стоит отметить, что до недавно Путин и Берлускони не общались. После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Берлускони информировал, что дважды звонил по телефону Путину, но тот не отвечал.
Но в октябре итальянский политик заявил, что помирился с Путиным. Они обменялись алкоголем и "трогательными письмами". СМИ сообщают, что обмен алкоголем Владимира Путина и Сильвио Берлускони нарушает европейские санкции против России.
Какая позиция у Берлускони по поводу войны в Украине
- В середине апреля Берлускони впервые высказался по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что разочарован поведением Путина. Тогда Берлускони говорил, что российская агрессия привела кремль в руки Китая.
- В конце мая бывший итальянский премьер отметился скандальным заявлением. Он сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования Путина.
- Также Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского. Он уверяет, что президент Украины виновен в полномасштабной войне с Россией.
- Итальянский политик считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и будут предлагать только помощь в восстановлении.
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