Одиозный итальянский политик и медиамагнат уверен, что может убедить Путина остановить войну России против Украины уже к Рождеству. Скорее всего, речь идет о Рождестве по западному обряду (25 декабря)

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Берлускони хочет остановить войну к Рождеству

Берлускони стремится добиться мирного соглашения, в котором хочет выступить посредником. Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони и заместитель министра культуры Италии, заявил, что экс-премьер считает себя единственным возможным посредником.

Он рассказал СМИ, что "Берлускони любит красивые жесты".

И это тот жест, который он подразумевает. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой.

– рассказал Сгарби.

Следует отметить, что Берлускони решил убеждать в мире Путина, однако ничего не упомянул о требованиях Киева по миру. В частности Украина требует, чтобы российские войска покинули все оккупированные территории, однако Кремль категорически против этого.

Берлускони передумал останавливать войну вместе с Меркель

Идея Берлускони быть посредником между Украиной и Россией не нова. Перед выборами в Италии он заявлял, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

По мнению Берлускони, ему или Меркель может удаться убедить Путина.

Стоит отметить, что до недавно Путин и Берлускони не общались. После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Берлускони информировал, что дважды звонил по телефону Путину, но тот не отвечал.

Но в октябре итальянский политик заявил, что помирился с Путиным. Они обменялись алкоголем и "трогательными письмами". СМИ сообщают, что обмен алкоголем Владимира Путина и Сильвио Берлускони нарушает европейские санкции против России.

Какая позиция у Берлускони по поводу войны в Украине

В середине апреля Берлускони впервые высказался по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что разочарован поведением Путина. Тогда Берлускони говорил, что российская агрессия привела кремль в руки Китая.

В конце мая бывший итальянский премьер отметился скандальным заявлением. Он сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования Путина.

Также Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского. Он уверяет, что президент Украины виновен в полномасштабной войне с Россией.

Итальянский политик считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и будут предлагать только помощь в восстановлении.

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