О примирении Берлускони с российским диктатором свидетельствует аудиозапись, которую обнародовало итальянское издание. По словам журналистов, этот разговор они записали во время закрытой встречи партии "Вперед, Италия".

Достойно внимания Берлускони обвинил Зеленского в начале войны в Украине, – СМИ

Как Берлускони помирился с Путиным

Во время этой встречи итальянский миллиардер заявил, что российские политики не раз обвиняют своих итальянских коллег в том, что они воюют против них, поддерживая вооружение в Украине. Тогда же он рассказал, как с помощью алкоголя ему удалось помириться с Путиным.

Он также отметил, что не может высказать свое мнение по поводу войны в Украине, потому что если оно попадет в прессу – это будет катастрофой. Что именно имел политик в виду – неизвестно.

Я немного возобновил отношения с президентом Путиным... На мой день рождения Путин отправил мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Lambrusco и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей,

– сказал Берлускони.

Однако, когда аудиозапись обнародовали СМИ, Берлускони заявил, что не обсуждал свои отношения с Путиным на заседании партии. Он сказал, что обменивался с российским президентом алкоголем, но это было несколько лет назад.

Берлускони и Путин нарушили санкции из-за алкоголя

СМИ сообщают, что обмен алкоголем Владимира Путина и Сильвио Берлускони нарушает европейские санкции против России.

Ограничения запрещают ввоз спиртных напитков из России на территорию Евросоюза – пятый санкционный пакет, вступивший в силу в апреле, содержит запрет на импорт водки.

Кстати. Недавно лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони подверг критике Владимира Зеленского. Он заявил, что действия президента Украины заставляют вожаков псевдореспублик в Донецкой и Луганской областях обращаться к Владимиру Путину.

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