Про примирення Берлусконі з російським диктатором свідчить аудіозапис, який оприлюднило італійське видання. За словами журналістів, цю розмову вони записали під час закритої зустрічі партії "Вперед, Італія".

Варте уваги Берлусконі звинуватив Зеленського у початку війни в Україні, – ЗМІ

Як Берлусконі помирився з Путіним

Під час цієї зустрічі італійський мільярдер заявив, що російські політики неодноразову звинувачують своїх італійських колег у тому, що вони воюють проти них, підтримуючи озброєння в Україну. Тоді ж він і розповів, як за допомогою алкоголю йому вдалося помиритися з Путіним.

Він також зазначив, що не може висловити свою думку щодо війни в Україні, бо якщо вона потрапить у пресу – це буде катастрофою. Що саме мав політик на увазі – невідомо.

Я трохи поновив стосунки з президентом Путіним... На мій день народження Путін надіслав мені двадцять пляшок горілки й дуже милий лист. Я відповів пляшками Lambrusco та не менш милим листом. Мене він оголосив першим із п'яти своїх справжніх друзів,

– сказав Берлусконі.

Однак коли аудіозапис оприлюднили ЗМІ, Берлусконі заявив, що не обговорював свої стосунки з Путіним на засіданні партії. Він сказав, що обмінювався з російським президентом алкоголем, однак це було декілька років тому.

Берлусконі та Путін порушили санкції через алкоголь

ЗМІ повідомляють, що обмін алкоголем Владіміра Путіна та Сільвіо Берлусконі порушує європейські санкції проти Росії.

Обмеження забороняють ввезення спиртних напоїв із Росії на територію Євросоюзу – п'ятий санкційний пакет, який набув чинності у квітні, містить заборону на імпорт горілки.

До речі. Нещодавно лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі розкритикував Володимира Зеленського. Він заявив, що дії президента України змушують ватажків псевдореспублік на Донеччині та Луганщині звертатися до Владіміра Путіна.

Дивіться також – Що відомо про вибори в Італії: відео