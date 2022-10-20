Італійський мільярдер стверджує, що Зеленський "потроює атаки на дві республіки", що змушує ватажків псевдотеорій на Донеччині та Луганщині звернутися за допомогою до Владіміра Путіна. Про це свідчить аудіозапис, опублікований італійським виданням.

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Берлусконі виправдав Путіна

За словами Берлусконі, суть війни Путіна полягає у зміні чинної влади України. Мовляв, російський диктатор хотів, що країною керували порядні та розсудливі політики.

Він проти будь-якої ініціативи, він чинить опір, на нього чиниться шалений тиск з боку всієї Росії. І він вирішує вигадати спецоперацію: війська повинні були увійти в Україну, за тиждень дійти до Києва, скинути чинну владу, Зеленського і так далі, і поставити вже обрану українською меншістю владу з порядних, розсудливих людей, щоб за тиждень повернутися назад,

– сказав італійський політик.

Далі колишній прем'єр-міністр Італії згадав про "непередбачуваний опір українців, які вже через декілька днів після повномасштабного вторгнення Захід почав надавати зброю".

Політик розкритикував лідерів Європи та США та наголосив, що вони не є лідерами, на відміну від нього. Також Берлусконі закликає їх до "сильного втручання" у війну в Україні.

До речі. Італійський уряд надав Україні новий пакет військової допомоги.

Вибори в Італії: що відомо

Наприкінці вересня в Італії відбулись позачергові вибори до парламенту. За їхніми результатами перемогу здобуває блок правих політсил на чолі з лідеркою партії "Брати Італії" Джорджею Мелоні.

Група Мелоні набирала майже 26% голосів.

На початку жовтня Володимир Зеленський провів телефонну розмову Мелоні. Президент України під час розмови подякував Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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